Boca con Cavani, quiere cerrar la serie ante Nacional

Con el morbo exacerbado por la eliminación en la noche del martes de River Plate por penales ante Inter de Porto Alegre, Boca Juniors recibirá a Nacional de Montevideo (Uruguay) este miércoles, desde las 21 en La Bombonera de Buenos Aires, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores de América 2023. Luego del empate sin goles en la ida, los dirigidos por Jorge Almirón buscarán sellar el pase a la próxima instancia del certamen, que sigue siendo para la entidad de La Ribera, el gran objetivo del año

El cotejo será transmisión desde las 20.45 por el Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) Clásicos & Noticias 90.7, Las Palmas 96.1 y Mitre Patagonia 90.5.

El uruguayo Cavani iría de entrada y debutaría en Boca



Después de conseguir un empate en la visita a la capital uruguaya, Boca comenzó a trabajar en el compromiso de revancha que tendrá como novedad la gran chance de que goleador Edinson Cavani haga su presentación oficial con la camiseta azul y oro luego de no haber viajado al partido de ida. Uruguay. El nacido en Salto estaría de entrada junto a su compatriota Miguel Merentiel. Si bien el entrenador no definió el once titular, hay chances de que cambie de esquema.

Para eso todo indica que el juvenil Valentín Barco ingrese tras ser suplente en Montevideo para conformar la mitad junto a Pol Fernández y Cristian Medina, por lo que Alan Varela, que próximamente se irá al Porto, dejaría su lugar, pese a la insistencia del jugador de estar esta noche en lo que el quiere, sea su último partido. En tanto, en la defensa el peruano Luis Advíncula sería el lateral derecho, mientras que el colombiano Frank Fabra estaría del otro lado y la zaga la conformarían Nicolás Figal, el paraguayo Bruno Valdez y el juvenil Nicolás Valentini de gran presente que mantendría su lugar pese a que Marcos Rojo volvió a sumar minutos en la ida tras la lesión ligamentaria.

Por su parte, el Bolso llega sin demasiadas dudas y Álvaro Gutiérrez pararía un once muy similar al que dispuso en Montevideo. Franco Fagúndez es candidato a dejar el equipo y en su lugar ingresaría Gonzalo Castro, uno de los refuerzos de este mercado. En tanto, no podrá contar con Gonzalo Carneiro, quien sufrió una fractura en el tercio medio del peroné sin desplazamiento, ni Franco Romero, ausente por un desgarro. Además, Bruno Damiani sería el centrodelantero por Ignacio Ramírez.

El historial de Boca y Nacional dice que se enfrentaron en 17 ocasiones, Boca se impuso en cuatro oportunidades, Nacional ganó seis veces y siete partidos terminaron igualados

Probables Formaciones

Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Bruno Valdez, Nicolás Valentini, Frank Fabra; Guillermo Fernández, Cristian Medina y Valentín Barco; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Jorge Almirón

Nacional de Montevideo: Salvador Ichazo; Leandro Lozano, Daniel Bocanegra, Diego Polenta, Gabriel Báez; Diego Rodríguez o Thiago Helguera, Yonatan Rodríguez, Gonzalo Castro, Alfonso Trezza, Diego Zabala; y Bruno Damiani. DT: Álvaro Gutiérrez.

Hora de Inicio: 21.00

Estadio: La Bombonera

Árbitro: Anderson Daronco