Luego del triunfo en Mendoza ante Independiente Rivadavia que cortó la racha más larga de su historia sin ganar, Boca logró un nuevo triunfo por 2-0 ante Banfield por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025. El Xeneize consiguió seguir por la senda ganadora y alcanzó su primer triunfo del campeonato jugando en La Bombonera gracias a los goles de Miguel Merentiel y Edinson Cavani, que volvieron al gol tras muchos encuentros sin marcar. De esta manera, los de Miguel Ángel Russo escalaron al cuarto puesto en la tabla de la Zona A y se metieron entre los equipos que están clasificando a octavos de final del certamen.

En un encuentro en donde el conjunto de La Ribera no brilló, pero hizo más por el encuentro, de a poco empezó a encontrar profundidad para complicar a un Banfield que apostó por lastimar de contra, pero encontró pocos espacios durante la primera mitad. Las primeras ocasiones estuvieron en los pies de Lautaro Blanco y Leandro Paredes, la gran figura del duelo, que obligaron a responder a Facundo Sanguinetti, mientras que antes del descanso Miguel Merentiel tuvo la más clara, pero demoró demasiado para definir y Alexis Maldonado se la sacó en la línea.

A Boca le costó abrir el duelo, pero terminó ganando bien ante Banfield en La Bombonera. (Foto: La Nación)

En la segunda parte y luego de un par de ocasiones claras, Boca consiguió abrir el marcador por intermedio de un Merentiel que cortó una racha de siete encuentros sin convertir. El uruguayo finalizó una muy buena jugada colectiva local y estableció la ventaja. Desde allí hubo una reacción de Banfield, que mostró su mejor pasaje del juego e incluso obligó a Agustín Marchesin a responder ante un tiro de Rodrigo Auzmendi. Sin embargo, llegando al epílogo, el Xeneize encontró una pelota parada que lo sacó del apuro. Edinson Cavani, otro que estaba peleado con el gol, pescó un rebote y estableció el 2-0 que encaminó el duelo en favor de los de Russo.

Merentiel le dio la ventaja a Boca, que volvió a ganar en La Bombonera. (Foto: La Nación)

Una victoria más para Boca, que pasa de 120 días sin ganar a sumar de a tres por segunda vez consecutiva. De la mano de Paredes manejando el juego, generando más peligro como equipo y dando menos señales de vulnerabilidad atrás hicieron que la gente que fue a La Bombonera esta noche se fuera, al menos, un poco más aliviada con un Xeneize que sigue poniéndose de pie.

Boca 2-0 Banfield, los goles

A los 10 minutos de la segunda mitad, la Bestia rompió su sequía personal de siete encuentros sin marcar y le entregó la ventaja a Boca. Un gran pase al vacío de Leandro Paredes activó la corrida de Brian Aguirre, que le ganó en el cuerpo a cuerpo a su marcador y alcanzó a sacar el centro al área chica que fue capturado por un Merentiel que dejó en el piso a Facundo Sanguinetti y definió con el arco vacío para desatar el grito de gol en La Bombonera.

Ya orillando el final del encuentro y luego de sufrir un intento de reacción de Banfield, el Xeneize resolvió el duelo a su favor mediante la pelota parada. Un córner de Paredes fue conectado en el primer palo por Rodrigo Battaglia directo al travesaño. En el rebote, Cavani apareció sobre la línea del arco para mandarla adentro de cabeza y poner el 2-0 que alivió a los de Russo.

Blanco y la primera de Boca

El local tuvo hasta ahora la más importante del partido a través de su lateral izquierdo. Una presión en el medio de Rodrigo Battaglia derivó en una entrega de Paredes para un Blanco que recorrió unos metros y sacó un zurdazo desde afuera del área que obligó al arquero Sanguinetti a estirarse y enviar la pelota al córner.

Paredes exigió a Sanguinetti

El volante del Xeneize probó desde lejos y generó una nueva respuesta del arquero de Banfield, que de a poco se transforma en una de las figuras del partido. Lea tomó la pelota en el medio, tiró una pared con Edinson Cavani y, tras la devolución del charrúa, sacó un violento derechazo que complicó a Sanguinetti y lo obligó a dar rebote.

Formaciones

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes; Brian Aguirre, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Juan Luis Alfaro, Sergio Vittor, Alexis Maldonado, Ignacio Abraham; Lautaro Ríos, Martín Río, Frank Castañeda, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Estadio: La Bombonera.

La previa

El Xeneize busca mantener la confianza tras su primer triunfo del semestre, una victoria que puso fin a una racha adversa e histórica de doce partidos sin ganar. Con el objetivo de afianzar el buen momento, Miguel Ángel Russo no realizará modificaciones en el equipo, continuando con el clásico esquema 4-4-2 y los mismos jugadores que consiguieron la victoria. Actualmente, Boca se ubica en el décimo puesto de la Zona A del Torneo Clausura, a un punto del octavo yúltimo clasificado a los octavos de final.

La única incógnita de Russo se encuentra en estaba en si mantener al chileno Carlos Palacios o incluir a Alan Velasco, uno de los goleadores en el 3-0 ante Independiente Rivadavia. Finalmente, el entrenador optó por mantener al trasandino. Por otra parte, Rodrigo Battaglia y Leandro Paredes formarán el doble cinco y Brian Aguirre se desempeñará por el carril derecho.

Paredes se recuperó de un golpe y será de la partida ante Banfield. (Foto: X @BocaJrsOficial)

Por su parte, Banfield, dirigido por Pedro Troglio, se encuentra en el noveno puesto del mismo grupo, con solo un punto más que el conjunto de La Ribera. El Taladro viene de remontar un partido increíble ante Estudiantes como local, en el que tras irse 0-2 al descanso terminó venciendo al Pincha por 3-2. No obstante, la situación del conjunto del sur del Gran Buenos Aires es delicada. De los 30 equipos del fútbol argentino, ocupa el puesto 25° de la tabla anual a solo tres puntos de la zona de descenso.