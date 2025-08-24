Luego de una nueva victoria de Boca, la primera en La Bombonera después de cuatro meses, Miguel Ángel Russo no escatimó en elogios para Leandro Paredes. Luego del 2-0 ante Banfield que tuvo al volante de la Selección Argentina como una de las figuras, el DT subrayó su importancia dentro del equipo en la posterior conferencia de prensa.

Russo destacó la influencia de Paredes dentro del equipo y el plantel: "En todos los niveles significa mucho. Tiene una categoría que es distinta. Por suerte, lo tenemos en Boca", dijo, y luego fue contundente al definirlo como uno de los mejores que dirigió: "Ni hablar, el nivel de Leandro es completamente distinto. Es uno de los mejores jugadores que tuve. Resuelve todo muy simple, con una velocidad distinta a los demás".

Por otra parte, Russo resaltó también que el '5' se encuentra a gusto y en un estado óptimo: "Está bien, contento. Constantemente hablamos de los objetivos del club. Es importante para el grupo, para todos, un líder. Está en un nivel muy alto, hay que saberlo llevar". Paredes fue protagonista en la jugada del 1-0 con un gran pase entre líneas para Brian Aguirre, que asistió luego a Miguel Merentiel para abrir el marcador. Más tarde, su centro desde un córner terminó en el gol definitivo de Edinson Cavani.

Casi abre el marcador

En un primer tiempo en donde Boca fue contra el arco de Banfield pero no pudo abrir el marcador, Paredes tuvo una de las ocasiones más claras. El volante recibió en el medio, jugó una pared con Cavani y, tras la devolución del uruguayo, sacó un potente remate que el arquero Facundo Sanguinetti atajó con cierta dificultad. En la segunda parte, tuvo otro disparo desde lejos que salió muy cerca del arco del Taladro.