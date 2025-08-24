Piñas y empujones tras la derrota de Argentina ante Dominicana

El segundo partido de Argentina en la AmeriCup de básquet terminó con más polémica que básquet. La Albiceleste perdió 84-83 frente a República Dominicana en tiempo suplementario, pero lo más comentado no fue la pelota naranja: tras la chicharra final, hubo empujones, manotazos y hasta golpes entre jugadores de ambos planteles, en una imagen que recorrió el estadio de Managua y encendió la rivalidad.

El trámite había sido de alto voltaje desde el arranque. Francisco Cáffaro se adueñó de la pintura con cinco volcadas en la primera mitad y el equipo de Herman Mandole llegó a sacar nueve puntos de ventaja. Pero el tiempo pedido por Néstor “Che” García cambió la historia: los dominicanos reaccionaron, dominaron los tableros y emparejaron el marcador. Al descanso largo se fueron 36-33.

La paridad siguió en el complemento. Gonzalo Corbalán y Nicolás Brussino mantuvieron a Argentina arriba en el tanteador, pero nunca con diferencia tranquilizadora. Vildoza clavó un triple clave en el cierre, aunque la Selección no pudo liquidarlo en la última bola y el partido se fue al suplementario.

En esos cinco minutos extra, la tensión se cortaba con cuchillo. Dominicana acertó en el momento justo y Argentina tuvo la chance de ganarlo en la última jugada, pero el triple de Vildoza pegó en el aro y el intento final de Juani Marcos tampoco entró. Fue derrota por la mínima y bronca al por mayor.

Las estadísticas dejaron a Corbalán como figura albiceleste con 20 puntos y 7 asistencias, bien acompañado por Vildoza (16 y 10) y el imparable Cáffaro bajo el aro. Del otro lado, David Jones fue el verdugo con 20 unidades.

Lo que nadie esperaba era el cierre bochornoso: con el resultado consumado, varios jugadores se cruzaron en mitad de cancha. Hubo empujones, manotazos y Gonzalo Bressan se fue ensangrentado, mientras Jones aparecía como uno de los más activos en la pelea. Ahora la FIBA deberá decidir si habrá sanciones.

La historia entre ambos equipos suma otro capítulo caliente. Vale recordar que en la clasificación al Mundial 2023, Dominicana había remontado 17 puntos en Mar del Plata para dejar a Argentina sin Mundial.

La revancha llega rápido: este lunes, desde las 18.40, la Selección enfrentará a Colombia en busca de pasar página y volver a enfocarse en lo deportivo.