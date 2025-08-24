El US Open 2025 sigue desarrollándose y este domingo hubo acción argentina en Flushing Meadows. En el duelo destacado de la jornada, Tomás Etcheverry le ganó sin problemas a Camilo Ugo Carabelli y avanzó a la segunda ronda del último Grand Slam del año. Además, Mariano Navone inicia su camino ante Marcos Giron, al que eliminó en Winston-Salem la semana anterior.

Ya desde el inicio del partido, el platense de 26 años llevó el mando del encuentro. Un quiebre en el segundo game le dio rápidamente el control del primer set ante un Ugo Carabelli que no se encontraba en el partido. A pesar de que el Brujo consiguió ponerse 2-3 con un quiebre, no pudo sostener su propio servicio y el Retu sacó una distancia que ya no soltaría para llevarse el primer set 6-3.

En la segunda manga la historia no fue muy distinta. Ugo Carabelli siguió mostrándose errático y evidenció las dificultades físicas en su rodilla que pusieron en duda su presencia en el US Open. En el quinto game llegó un nuevo quiebre para Etcheverry, que rompió el saque del porteño en cero aprovechando una serie de errores. El último atisbo de lucha del Brujo quizás llegó en los últimos dos games: remontó dos break points, pero terminó resignando su servicio, mientras que en el juego siguiente forzó un 40-40 viniendo de atrás, pero el platense terminó resolviendo ese game y el set en su favor por 6-2.

Etcheverry inició con victoria su camino en el US Open frente a Ugo Carabelli.

Ya en el último set, la superioridad fue total. Carabelli entró en desesperación y dejó escapar la diferencia demasiado rápido. Etcheverry soltó definitivamente su juego y resolvió rápidamente estando muy eficaz desde la devolución y, al contrario de lo que suele hacer, aprovechó las tres oportunidades de quiebre que generó para redondear el 6-3, 6-2 y 6-0 incontestable que lo ubica en la siguiente ronda del US Open. Con este triunfo, el platense de 26 años pasa a la segunda fase, donde se enfrentará al checo Jiri Leheka en busca de seguir sumando en uno de los Grand Slams más exigentes del año.

Etcheverry, que no participó del ATP de Winston-Salem la semana pasada, llegaba después de caer en segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati frente al canadiense Félix Auger-Aliassime. Ugo Carabelli, que llegaba tras superar una lesión de rodilla que puso en duda su presencia en este US Open hasta último momento (algo que estuvo evidenciado en el encuentro de hoy), se despide rápido de Flushing Meadows.

Ocho argentinos en el US Open

Los otros tenistas nacionales clasificados al cuadro principal masculino son Francisco Cerúndolo, Francisco Comesaña, Sebastián Báez, Federico Gómez (único clasificado desde la qualy). Por su parte, la marplatense Solana Sierra será la única representante femenina en Flushing Meadows.