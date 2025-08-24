Donnarumma, rumbo a Manchester City tras su conflicto con Luis Enrique en PSG

Gianluigi Donnarumma está cada vez más cerca de convertirse en el nuevo arquero del Manchester City. La salida del PSG se aceleró luego del conflicto con el técnico Luis Enrique, que decidió apartarlo del plantel y dejarlo fuera de las convocatorias, incluida la final de la Supercopa de Italia ante Tottenham.

El arquero de 26 años, ganador de la Champions League y varios títulos con el club francés, había decidido no renovar su contrato que vence en junio de 2026. Ante esta postura, la relación con el PSG se tensó y la dirigencia optó por venderlo lo antes posible, evitando que se vaya gratis el próximo año.

Las conversaciones con el City avanzan a buen ritmo: el club inglés espera la salida de Ederson y considera a Donnarumma la opción ideal para reforzar el arco, gracias a su experiencia internacional y capacidad para rendir en competiciones de élite. La cifra que inicialmente pedía el PSG rondaba los 50 millones de euros, pero todo indica que las partes podrían cerrar un acuerdo por un monto menor.

El propio Donnarumma dejó un mensaje en sus redes sociales reflejando su postura:

“Desde el primer día que llegué, di todo –dentro y fuera del campo– para ganarme mi lugar y defender el objetivo del Paris Saint-Germain. Desafortunadamente, alguien ha decidido que ya no puedo ser parte del grupo y contribuir al éxito del equipo. Así es la vida de los futbolistas de élite. Son decisiones que debemos tomar y de las que soy 100% responsable”.

Con su futuro prácticamente definido hacia la Premier League, Donnarumma buscará comenzar un nuevo capítulo en Manchester City, donde Pep Guardiola lo espera como la alternativa perfecta para ocupar el arco de un club que apunta a seguir dominando en Inglaterra y Europa.