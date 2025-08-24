Operativo en Allen: La Federal buscaba a una mujer víctima de trata en un bar clandestino de la zona ladrillera

Un importante despliegue de la Policía Federal sorprendió a los vecinos de la Colonia 12 de Octubre, en Allen, tras una denuncia anónima que alertó sobre un caso de trata de personas. El operativo se realizó en la zona de los hornos ladrilleros, donde casi toda la población es de origen boliviano y las condiciones laborales son precarias.

El procedimiento comenzó a primera hora de la mañana del domingo bajo un estricto hermetismo y se extendió hasta pasado el mediodía. En ese lapso, los agentes federales de la División Unidad Operativa Federal de General Roca ingresaron a una vivienda de la calle Nicolás Tarifa que funcionaba un bar clandestino. En el lugar también actuaron inspectores de Bromatología del municipio, quienes detectaron mercadería en mal estado y labraron las actas correspondientes.

La investigación se activó a partir de un llamado a la línea 145 dependiente de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), que funciona como canal de denuncias en casos de explotación. El aviso daba cuenta de irregularidades en la contratación de trabajadores y posibles situaciones de explotación laboral. Sin embargo, una fuente judicial confirmó luego que el objetivo principal estaba vinculado a una denuncia por trata de personas con fines de explotación sexual.

De acuerdo a esa misma fuente, los investigadores buscaban a una mujer que podría encontrarse retenida de manera ilegal, aunque hasta ahora no trascendieron los resultados del procedimiento. Lo que sí se confirmó es que durante el operativo se recogieron testimonios y documentación que serán analizados en los próximos días.

En un primer momento, se pensó que la causa estaba relacionada con la actividad ladrillera, pero las autoridades lo descartaron. De todas formas, el operativo encendió la alerta en la Colonia 12 de Octubre, en la zona este de la ciudad al pie de la barda norte, marcada por el trabajo informal y la vulnerabilidad social.

La trata de personas con fines de explotación sexual es considerada una de las formas más extremas de violencia de género. Es un delito que mueve dinero a través de la prostitución ajena y que en la Justicia se investiga como proxenetismo.