Troglio explotó en La Bombonera: expulsión, chicana de la tribuna y un saludo inesperado

En la derrota de Banfield en su visita a La Bombonera, su entrenador Pedro Troglio se convirtió en protagonista al ser expulsado durante el primer tiempo por Nicolás Lamolina. El DT del Taladro, con una jornada cargada de gestos y tensión, terminó dejando el banco de suplentes en medio de chicanas de la tribuna local.

El episodio se desató a los 37 minutos, cuando el árbitro sancionó una falta de Mauro Méndez sobre Lautaro Di Lollo. Fue entonces que Troglio estalló en protestas, recibió la amarilla, pero lejos de calmarse continuó con gesticulaciones que Lamolina interpretó como un desafío. Es por esto que el árbitro del encuentro decidió expulsar al ex entrenador de Gimnasia (LP).

El entrenador, que en sus días de futbolista defendió la camiseta de River, escuchó de inmediato el clásico “vos sos de la B” bajando de los cuatro costados de La Bombonera, un recuerdo de su pasado millonario. En medio del enojo, se dio un hecho curioso: Leandro Paredes, figura de Boca, se acercó a darle una palmada amistosa justo en el momento en que el DT se iba rumbo al túnel.

Troglio jugó en River entre 1983 y 1988, etapa en la que ganó el torneo local, la Libertadores 1986 y la Intercontinental, títulos que todavía lo marcan en el recuerdo de los hinchas. Tras la expulsión, Gustavo Reggi, su ayudante, no ocultó la bronca con el juez del partido: “Primero se queja de una falta y le saca amarilla. Después, no sé por qué vino y le sacó la roja, porque no habló más. Son cosas que no se entienden”.