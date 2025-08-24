En la continuidad de la 28ª fecha de la Primera Nacional hubo dos partidos trascendentes este domingo por la cima de ambas zonas, uno de ellos fue el que ganó como local el Deportivo Madryn ante Gimnasia y Tiro de Salta por 2 a 0, además de la igualdad sin goles de Gimnasia de Jujuy en su visita a Almirante Brown.

Con el punto, el Lobo del Norte achicó apenas un punto la distancia con Gimnasia de Mendoza en la pelea por el primer puesto que el sábado a última hora había perdido en Santiago del Estero 1 a 0 contra Central Norte.

De esta manera, la cima provisoria de la zona B había quedado a pedir de los jujeños que igual no la tenían sencilla en su visita a Isidro Casanova.

Bien al Sur, en Chubut, Madryn sumó de a tres contra los salteños y de esta manera volvieron a marcarle tres de distancia Atlanta por la zona A. El Bohemio había ganado el sábado como local 2 a 1 contra Ferro.

De esta manera, si la fase regular de la Primera Nacional concluyera hoy, la final por el primer ascenso sería un mano a mano entre Madryn y Gimnasia de Mendoza.

Otros resultados

También por la jornada del domingo en la segunda categoría, Colegiales y patronato empataron sin goles, Maipú de Mendoza y Los Andes también empataron, pero 1 a 1, lo mismo que Temperley con Defensores de Belgrano, Racing de Córdoba con Almagro y Chaco For Ever ante Agropecuario.

Estudiantes de Río Cuarto ganó de visitante en la cancha del CADU por 2 a 1. El lunes por la noche (21) cerrarán por la zona A All Boys versus San Martín de Tucumán.