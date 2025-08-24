En la zona oeste de la capital neuquina se desató una intensa persecución policial, que culminó en el barrio Almafuerte II con la detención de un delincuente.

Según la información recabada, la moto involucrada era una Benelli 500 de alta cilindrada, que había sido robada horas antes en el barrio San Lorenzo.

El sospechoso sufrió golpes y lesiones tras chocar contra un móvil policial, por lo que fue asistido por personal del SIEN en el lugar.

El operativo movilizó a varias unidades policiales y generó gran expectación entre los vecinos de la zona.

La causa continúa en investigación, mientras la Policía trabaja para recuperar la moto robada y determinar las circunstancias del incidente.

(Noticia en desarrollo)