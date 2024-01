Lavezzi: su abogado negó que se trate de drogas o alcohol

El abogado de Lavezzi explicó su situación: "No está siendo tratado por drogas o alcohol". Mauricio D'Alessandro comentó el motivo por el que el Pocho se encuentra internado en una clínica porteña. Foto: Instagram @pocho22lavezzi

La salud de Ezequiel Lavezzi se volvió un tema de preocupación en el mundo del fútbol. Tras el incidente que protagonizó a fin de año en Punta del Este, y una crisis en los primeros días del año, el ex futbolista de la Selección Argentina se internó voluntariamente en una clínica para tratar sus problemas. Sobre esto habló Mauricio D'Alessandro, su abogado, quien aseguró que su evolución es favorable y que nada tiene que ver esto con el alcohol o las drogas, como trascendió en algún momento.

"No está siendo tratado por abuso de drogas o alcohol, sino porque sufre hipomanía. Es un trastorno psiquiátrico que puede hacer que alguien se haga daño a sí mismo y que puede desencadenarse por diversos factores", contó D'Alessandro en el medio francés SoFoot. Además añadió: "Intentó superar la crisis por sí mismo, pero no pudo y por esto acudió a la internación. No es una enfermedad que se cure diciendo “no salgas a bailar”. Requiere tratamiento".

Además, en estos días el Pocho recibió la visita de Germán Denis, su amigo y ex compañero en Napoli. El ex Independiente dio una entrevista al medio Kiss Kiss Napoli en las últimas horas para referirse a Lavezzi y su salud: “Estuve con él en Argentina hace quince días. Sólo necesita recuperarse y pasar algún tiempo con su familia, recuperar el equilibrio", comentó en la nota el ex futbolista.

Luego del incidente que tuvo Punta del Este, Lavezzi quedó en el centro de la escena y su retorno a Buenos Aires en un avión sanitario había sembrado dudas sobre si se encontraba bien. Pocos días después apareció en redes sociales con algunos posteos hasta que finalmente decidió internarse en la Clínica Dharma del barrio porteño de Boedo, especializada en psiquiatría y salud mental para sobrellevar sus inconvenientes de salud.