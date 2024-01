Éver Banega más cerca de Newells que de Boca Juniors

Con la llegada del chubutense Cristian Lema confirmada como el primer refuerzo, Boca Juniors apuntaba a Éver Banega para que sea la segunda incorporación en este mercado de pases y, cuando todos los caminos conducían al regreso del volante campeón de la Copa Libertadores 2007, la novela dio un giro inesperado: el rosarino estaría a un paso de Newell's Old Boys de Rosario.

Desde el entono de del jugador se comunicaron en diciembre con el flamante presidente del club de la Ribera, Juan Román Riquelme, para manifestarle su deseo de volver a vestir la camiseta azul y oro. Con 35 años arregló su salida de palabra con Al-Shabab de Arabia Saudita, la cual le aceptaron por su buena relación con el jeque ya que por motivos personales quería regresar a la Argentina, y solo resta que firme la rescisión de su contrato que finaliza en junio de 2024.

Sin embargo, el pase se complicó y la Lepra, que le hizo una oferta formal -lo que no hizo Boca que lo arregló de palabra- a mediados de diciembre tomó ventaja y está cerca de cerrarlo como incorporación. "La llegada de Banega está muy encaminada, faltan algunos pequeños detalles, los abogados está confeccionando el contrato y una vez que se den todos los parámetros, vamos a concretar la operación, pero todavía no está terminada. Ya nos pusimos de acuerdo en los números, las condiciones y las formas, solo tienen que terminar de confeccionar los contratos los abogados. Una vez eso, se firman", declaró Ignacio Astore, presidente del club de Rosario.

Sostienen que, el volante habría pedido un 20 por ciento más ante la propuesta que le acercó Boca, pero el club no se movió de la oferta inicial. Sumado a que el nuevo entrenador Diego Martínez no lo haya pedido, el cuadro leproso le dio certezas de protagonismo en el equipo e incluso habría mejorado los números de la entidad porteña.

Esta situación hizo que Éver se acercara mucho más a Newell's en los últimos 15 días, periodo en el que Boca no hizo ningún movimiento para su fichaje, por lo que pese a su deseo inicial de volver al Xeneize ahora todos los caminos conducen a su retorno en la Lepra, club en el que se formó en Inferiores y jugó a préstamo desde Valencia de España en enero de 2024 para llegar con ritmo al Mundial de Brasil, cosa que finalmente no consiguió al no ser convocado por Alejandro Sabella.