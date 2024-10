Un jugador que ya tuvo convocatoria con Scaloni le abrió las puertas a México

Luka Romero, de 19 años y actual jugador del Deportivo Alavés, sorprendió al mundo del fútbol al declarar que aún no decidió a qué selección representará en el futuro. Pese a haber sido convocado por la Selección Argentina en categorías menores y formar parte de las listas preliminares de Lionel Scaloni, el joven delantero dejó en claro que no descarta la posibilidad de vestir la camiseta de México. "No le cierro las puertas a nadie porque uno no sabe lo que puede pasar en un futuro", afirmó en una entrevista reciente con ESPN.

Nacido en Durango, México, mientras su padre jugaba profesionalmente allí, Romero cuenta con tres nacionalidades: mexicana, argentina y española. Si bien mostró su inclinación por Argentina, el país de sus padres, la falta de continuidad en las convocatorias de la Albiceleste y el interés persistente de la selección mexicana han reabierto la incógnita sobre su futuro internacional.

“Me pone feliz que se acerquen a hablar, pero estoy enfocado en el Alavés y quiero hacer lo mejor posible aquí antes de tomar una decisión”, confesó Romero. Desde el entorno del fútbol mexicano, figuras como Rafael Márquez y Javier Aguirre expresaron su interés en convencer al jugador para que se sume al Tricolor. Este acercamiento llega en un momento en el que Luka aún no disputó los suficientes partidos con la selección mayor de Argentina, lo que lo habilita a cambiar de equipo si lo desea.

La historia de Luka con la Albiceleste incluye convocatorias a categorías juveniles, donde brilló en el Mundial Sub-20 bajo la dirección de Javier Mascherano. Sin embargo, quedar fuera de los Juegos Olímpicos de París 2024 podría haber influido en su disposición a explorar otras opciones. En marzo de 2022, estuvo en la lista preliminar de Scaloni para la Fecha FIFA, aunque finalmente no fue incluido en la convocatoria final.

México, por su parte, tomó un enfoque estratégico en la puja por el delantero. Desde la Federación Mexicana de Fútbol, mantuvieron un contacto cercano con el jugador, presentándole un proyecto a futuro que lo ubicaría como una figura central en los próximos ciclos del equipo. En este sentido, Andrés Lillini, encargado de la captación y formación de talentos mexicanos, ha sido uno de los principales impulsores de este acercamiento.

Romero, quien actualmente está a préstamo en el Alavés, tuvo pocas oportunidades para demostrar su talento. Jugó solo cuatro partidos en lo que va de la temporada, dos de ellos como titular, lo que genera dudas sobre su futuro tanto en el club como en su carrera internacional. Con un contrato vigente con el Milan hasta 2027, el joven atacante tiene aún un largo recorrido por delante, pero la decisión sobre qué selección representará es clave para su proyección.