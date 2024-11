Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, en contra del debut de Spreen en Deportivo Riestra: "No es el mensaje correcto"

Rodrigo De Paul y Leandro Paredes se metieron de lleno en el debate sobre el debut en primera división del streamer conocido como Spreen. El hecho que llevó adelante el Deportivo Riestra, por inédito, novedoso o indignante que resulte, logró su cometido que fue llamar la atención y colmó los programas deportivos, debatiendo sobre si es correcto o no, independientemente de que fuese posible por la legislación del fútbol argentino.

En este caso, los volantes campeones del mundo con la selección Argentina se manifestaron en contra de la movida que hizo que uno de los streamers más observados en América Latina (tiene más de 16 millones de seguidores) debute en primera: "A mí lo que me causa es que el mensaje que de este lado hay que dar. Y eso no es el mensaje correcto", dijo el Motorcito.

En esa línea, De Paul argumentó: "Si bien el futbol fue para el lado del marketing, entiendo que el mundo va para ese lado. Pero eso no tiene que opacar que nosotros tenemos que transmitir un mensaje".

Allí, el mediocampista puso como ejemplo su carrera para situar en perspectiva las sensaciones que tuvo al conocer el debut del streamer. "Yo lo puedo contar porque fui un chico que me costó un montón jugar en primera división. Esa no es la manera, hay que trabajar, esforzarse, caerse y volver a intentar. Es parte de todo el proceso que uno tiene que pasar para ser jugador de fútbol", remarcó.

"NO ES EL MENSAJE CORRECTO." Rodri De Paul habló sobre lo que sucedió con Spreen en Riestra.



uD83DuDCFA #ESPNF360 | #DisneyPlus pic.twitter.com/p3dy81oK0H — SportsCenter (@SC_ESPN) November 12, 2024

Por último, De Paul reiteró su posición y la de la selección Argentina sobre el asunto: "No estoy de acuerdo con lo que sucedió, pero nosotros como selección Argentina el mensaje que demos va a ser importante porque la gente se identifica con nosotros". Y sentenció: "A todos los que estamos acá de este lado vistiendo la camiseta de la selección. Nadie nos regaló nada y creo que ese es el camino correcto".

Por su parte, Leandro Paredes se expresó en la misma línea y también eligió no apuntarle al streamer concretamente, sino a la decisión de incluirlo: "?No es el ejemplo para los más jóvenes, lo hablo por lo que me tocó vivir, por los que llegaron y los que no, hicieron muchísimo sacrificio. No tenemos nada contra el chico (Spreen), pero lo que pasó no nos gusta, no es para nada bueno".