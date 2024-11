Otra baja sensible que preocupa a Scaloni de cara al duelo con Perú

La Selección Argentina se prepara de cara a la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas, la última en el calendario 2024 que puede dejar al tricampeón del mundo como líder y a un paso de la clasificación al mundial del 2026. Los problemas dentro del armado del equipo pasan por los lesionados, que complicarían a Scaloni a la hora de definir el 11 que recibe a Perú.

El plantel se entrenará por la tarde, buscando la mejor condición de cara al duelo de las 21hs del marte en La Bombonera, donde la “Scaloneta” buscará recuperarse de la caída sufrida en Asunción el pasado jueves por 2-1 ante Paraguay.

La maldición de las lesiones es lo que más preocupa dentro del Cuerpo Técnico, ya que a las bajas en la previa de Nicolás González, Lisandro Martínez, y Germán Pezzella, ahora se le suma Cristian “Cuti” Romero, quien salió lesionado en el entre tiempo ante Paraguay, y fue desafectado para el cotejo del martes por el duro golpe que ya traía, y que en continuará su recuperación en Inglaterra.

Al marcador central se le suman Nahuel Molina quien sufrió una molestia en la cara posterior del muslo derecho y también quedó descartado, y Nicolás Tagliafico, quien sufrió un golpe en su hombro izquierdo, y que terminó como pudo el partido pasado.

Ante esto, se especula el retorno de Montiel al lateral por derecha, Leandro Balerdi remplazará a Romero en la zaga central, y Facundo Medina se perfila para ir por el lateral por izquierda. Solo Otamendi seguiría en su puesto. Por otro lado, Giuliano Simeone fue convocado de urgencia de cara al duelo ante Perú.

Argentina acumula 22 puntos en la tabla, aventaja a Uruguay y Colombia que tiene 19, Brasil quedó con 17, Ecuador y Paraguay 16, mientras que Venezuela está en zona de repechaje con 12. Bolivia también tiene 12, Perú 7 y cierra Chile con 6.

La fecha 12 tendrá los cruces: 17hs Bolivia vs Paraguay, 20hs Colombia vs Ecuador, 21hs Argentina vs Perú, y Chile ante Venezuela. Mientras que cierra 21.45hs Brasil recibiendo a Uruguay.