Fernando Gago mete más cambios buscando su primera victoria en Boca

En busca de su primera victoria como entrenador de Boca y de cortar con la racha negativa del equipo, Fernando Gago dio los convocados para el encuentro ante Godoy Cruz. Las principales novedades son los retornos de Pol Fernández tras su expulsión y el de Miguel Merentiel, recuperado de una distensión, ambos con chances de integrar el equipo titular. Además, en la búsqueda por encontrar el funcionamiento, el DT volvería a cambiar el esquema y algunos futbolistas para recibir al Tomba en La Bombonera.

En el duelo de mañana la confirmación es que volverá la línea de cuatro defensores. El que dejaría su lugar en la defensa sería Nicolás Figal, para, con la vuelta de Merentiel, que el uruguayo ingrese en su lugar y vuelva a hacer dupla con Edinson Cavani, con dos extremos por detrás de ellos. Otro de los que dejaría el once sería Ignacio Miramón para darle ingreso a Pol Fernández, que tendría de este modo su primera titularidad con Gago como DT.

Volverá mañana la línea de 4 defensores. Figal y Miramón con serias chances de salir del 11. Pol Fernández será titular. Ven bien a Milton Delgado. Gago aún no definió qué hará con Merentiel, que reaparece post lesión. La ausencia de Saralegui es por evaluación futbolística. — Marcos Bonocore (@marcosbonocore) November 5, 2024

El futbolista que quedó afuera de los concentrados es Jabes Saralegui, al que no notaron bien desde lo futbolístico y, por ahora, corre detrás en la consideración del DT. Otro que no está y su futuro en Boca parece terminado es Cristian Medina. Luego del pedido de no jugar ante Gimnasia (LP) por Copa Argentina, el futbolista y Gago tuvieron otra charla en la que el jugador le comunicó que pretendía "tener la tranquilidad" de ser vendido en enero, lo que no cayó nada bien porque tanto el técnico como el CT esperaban otro nivel de compromiso del volante con el equipo.

PRÓXIMO PARTIDO!



Torneo2024

Godoy Cruz

Miércoles 6/11

19:30

La Bombonera

— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 5, 2024

Las malas rachas de Boca y Gago

Mañana ante Godoy Cruz, tanto el Xeneize como su DT quieren cortar su momento negativo. El conjunto de La Ribera ganó sólo uno de los últimos siete que disputó en Liga Profesional, en tanto que Pintita podría igualar a Carlos Aimar, durante su ciclo de 1989, en ser el único entrenador que estuvo sin ganar los primeros cinco partidos de su ciclo.