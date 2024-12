Critican al Círculo de Periodistas Deportivos por no darle el Oro al "Maligno" Torres

El Comité Olímpico Argentino (COA), en un posteo en X (ex Twitter), cuestionó la decisión del Círculo de Periodistas Deportivos de no incluir a José “Maligno” Torres, ganador de la medalla de oro en la categoría BMX Freestyle de los Juegos Olímpicos 2024, dentro del primer puesto de los Premios Olimpia.

Emiliano “Dibu” Martínez, arquero de la selección nacional de fútbol, y Franco Colapinto, piloto argentino que este año hizo su debut en la Fórmula 1, fueron quienes ganaron en sus respectivas ternas y se quedaron con la primera posición.

“Pero la sorpresa fue que no hubiera sido reconocido de igual forma José “Maligno” Torres, que en París 2024 logró la medalla de Oro en ciclismo BMX Freestyle, consiguiendo el oro para nuestro país luego de 8 años sin esa preciada medalla en un juego olímpico, transformándose en el deportista olímpico más destacado del año”, dijo la organización al respecto.

Premios Olimpia 2024. pic.twitter.com/NCKVGNd0jz — Comité Olímpico ARG (@PrensaCOA) December 20, 2024

Fue, como mínimo, llamativa la reacción del organismo que preside Mario Moccia, que habitualmente procura quedar fuera de las polémicas. Sin embargo, tanto Moccia como el subsecretario de Deportes, Diógenes de Urquiza, reclamaron que sumen al "Maligno" Torres cuando se enteraron de los nombres de los dos ganadores. Pero su protesta no tuvo eco.

"Maligno" Torres no ocultó su descontento por no haber ganado el Oro, y en sus historias de Instagram reposteó un video criticando su ausencia y escribió "ciclismo" con un emoji levantando las manos, dando a entender que por ser una disciplina poco popular no se la tiene igual de en cuenta que al resto. De todos modos, no dejó que eso le quitara el foco de cara a lo más importante, que era la semifinal de BMX Freestyle Park en el Campeonato Mundial de Ciclismo Urbano.