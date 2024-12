"Papu" Gómez rompió el silencio sobre su salida de la Selección Argentina

El Papu Gómez, parte de la conquista de la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022, enfrenta un presente complicado. El futbolista, sancionado por dos años debido a un caso de doping, recién podrá volver a jugar oficialmente en octubre de 2025. Mientras tanto, se entrena con el AC Renate, un club de la Serie C italiana, y se prepara para evaluar ofertas a partir de julio.

"No te llama nadie"

En una entrevista con el programa Clank! conducido por Juan Pablo Varsky, el mediocampista de 36 años habló sobre el impacto de la sanción y su alejamiento del seleccionado argentino. “Hoy en día pasás de ser campeón del mundo a que tal vez no te llame nadie o desapareciste del medio”, confesó en un adelanto de la nota, que se emitirá el lunes.

El "Papu" relató que se enteró de la sanción antes de la final del Mundial, pero decidió guardar silencio: “No se lo quise decir a nadie porque no quería que la gente esté en otro lado que no sea en jugar la final del mundo. Fue como que me dijeran: "Vas a ser campeón del mundo, pero ahora te vas a tener que comer esta”.

La noticia afectó profundamente al jugador, quien admitió: “Los primeros meses estaba ilusionado con poder volver. Cuando al final me dieron la pena máxima, que son los dos años, se me cayó un poco el mundo”.

El regreso a las canchas

A pesar del difícil momento, Gómez mantiene la esperanza de retomar su carrera. Su vínculo con el AC Renate le permite mantenerse activo y prepararse para un eventual regreso en 2025.