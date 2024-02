Cipolletti sigue entrenando y tiene a prueba a Liendo

Este sábado el plantel del Club Cipolletti finalizará su tercera semana de pretemporada, alistándose para el Torneo Federal A 2024 que hasta el momento tiene fecha de inicio el fin de semana del 23 y 24 de marzo, y que hasta el momento no tiene ni el organigrama determinado (cuantas zonas habrá y cuantos equipos y quienes las integrarán) y en en lógica consecuencia, el fixture todavía no está diseñado.

La novedad saliente en en el albinegro fue la incorporación a los entrenamientos del extremo cordobés Manuel Liendo, que proviene libre de Instituto Atlético Central Córdoba. El jugador con pasado en "La Gloria" de Alta Córdoba estará a prueba dos semana. Viene de una grave lesión que lo mantuvo mucho tiempo fuera de las canchas y las dudas en torno a como quedó luego de las operaciones, determinaron que se llegara a un acuerdo con el representante para verlo en las prácticas y tener un seguimiento estricto por el cuerpo médico. Cumplirá 25 años, el venidero 8 de julio, pero desde el 2021 hasta fines del año pasado apenas jugó 10 partidos. Por eso las dudas de la dirigencia del elenco valletano.

En octubre del 2022 en un entrenamiento presentó una ruptura aguda de LCA de rodilla derecha. Arrancó ese torneo como titular en la Primera B Nacional y luego fue perdiendo lugar. Cuando se lesionó venía siendo una de las figuras del equipo de la Gloria en la Primera A de la Liga Cordobesa de Fútbol.

En el programa Grito Sagrado que se emite por el Grupo Prima Multimedios de Neuquén (AM 550 La Primera, RDV 90.7 y Canal 24/7 de Noticias) el presidente de la Subcomisión de Fútbol del Club Cipolletti, Maximiliano Amorone realizó declaraciones en torno al presente del representativo de la Liga Deportiva Confluencia.

En torno a Liendo dijo "tomamos los recaudos del paso, estará dos semanas a prueba y veremos que decide el cuerpo técnico. Los médicos y kinesiólogos lo evaluaron y aparentemente no hay secuelas de la lesión, pero no queremos que nos pase lo del año pasado con dos jugadores". En clara alusión, pese a que no lo nombró, de la situación del delantero cordobés Ángel Prudencio, que llegó lesionado de Bolivia y casi no vio minutos de juego, siendo uno de los jugadores que más sueldo percibió en el plantel.

Otra cuestión que comentó el dirigente "el técnico quiere realizar amistosos antes del arranque del torneo con rivales de otras categorías. Mar del Plata es una opción, para jugar con Aldisivi, Alvarado, Otamendi y Kimberley, pero a pesar de haber conseguido un buen precio de un hotel conocido del técnico. Viajar con una delegación de 40 integrantes, nos insume un gasto superior a los 10 millones de pesos. Es complicado hacerlo.

La nota de Maximiliano Amorone, presidente de la subcomisión de fútbol de Cipolletti, en Grito Sagrado.

Este sábado el plantel hará un solo turno, el matutino y tendrá descanso hasta el lunes donde volverá con la cuarta semana de trabajo de pretemporada.