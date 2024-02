Marabunta, listo para medirse en el Patagónico

Inicia este fin de semana el Patagónico de Clubes de Rugby, certamen que tiene el retorno de Neuquén RC y Marabunta RC. La Hormiga ya está lista, donde buscará uno de los lugares para estar en el próximo TDI.

“Vamos a jugar tres finales, no vamos a pasear y vamos a dejar todo” expresó el capitán del elenco de Cipolletti Ceferino Isolabella, que comandará un equipo donde la misión es estar en el próximo Torneo del interior.

“Tuvimos una muy buena preparación, empezamos en enero la pre temporada, con intensidad y nos pudimos poner bien a punto. La abordamos por otro lado, con más pelota, divertirnos y estuvo bueno comenzar así” expresó el capitán, agregando además que “no tuvimos partidos de pre temporada, pero con la intensidad y los cotejos que tuvimos en Intermedia, pudimos solucionarlo de buena manera”.

El debut será este domingo al mediodía en el hormiguero, donde recibirá a CD Portugués, último campeón del torneo. Luego tendrá en su camino a Roca Rc, y cerrará de visitante contra Chenque RC. Los dos primeros de cada grupo clasificaran a semifinales, y los finalista irán por los repechajes ante cuyo, y La Pampa.

“Jugar con nuevos rivales puede ser positivo, con la camiseta no se le gana a nadie. Tenemos una bala con este torneo, debemos afrontarlo con muchísima seriedad porque después de agosto no sabemos que tenemos si en esto no nos va bien. Vamos a jugar tres finales, no vamos a pasear y vamos a dejar todo”.