Aseguran que Sosa es inocente porque se durmió

Serán horas claves las que se avecinan en la Justicia en la causa que investiga por abuso sexual a Sebastián Sosa, Braian Cufré, José Florentín y Abiel Osorio, todos futbolistas de Vélez Sarsfield, que fueron apartados del plantel tras la denuncia de una periodista tucumana, tras el partido jugado entre el equipo de Liniers y Atlético Tucumán en la provincia norteña.

En vísperas de una declaración clave de la presunta víctima a realizarse en Cámara Gesell como permite el tratamiento de casos de violación, habló el abogado del arquero uruguayo, Ernesto Baaclini, quien adelantó que su estrategia se centrará en probar que, si bien su defendido fue quien propició el ingreso de la mujer al hotel Hilton, donde se hospedó el plantel velezano, no participó de los hechos puesto que dormía.

“Sosa está mal y afligido por la situación. Considera que la denuncia es injusta, sabe y manifiesta que es inocente. Eso es lo que vamos a probar en esta causa: su inocencia”, aseguró el letrado en radio La Red y agregó: “Se durmió, no sabe nada de lo que ha ocurrido, absolutamente nada. Durmió como hasta las cinco y media, seis de la mañana. Y no lo digo yo, me lo comentó Sosa y me sorprendió. Le creo a él y doy fe que eso está en los chats y también en su declaración que se realizó antes de la que se va a realizar mediante Cámara Gesell”.

Además de revelar que el uruguayo está recibiendo tratamiento psicológico, Baaclini aclaró: “Son muchos mensajes que hay que analizar en los que afirman que Sosa dormía. Nunca dice que él la abusó, está su nombre en la causa pero no significa que participó del abuso”. Sobre los hechos que sí reconoce, el abogado expresó: “Sosa le transmitió un mensaje y ella aceptó la invitación a la habitación. Hay diálogos en los chats que determinan que él se durmió y lo manifiesta la denunciante”.

De todas formas, Baaclini sabe que deberá trabajar en detalle para evitar la prisión de su defendido, puesto que a la figura de partícipe necesario -más allá de que se pruebe que no cometió el supuesto abuso- le caben las mismas penas que al perpetrador, entre ocho y 20 años de cárcel. “Por este delito, las personas deben quedar detenidas; luego de la Cámara Gesell, la fiscal puede tomar algún tipo de medida. A partir de eso, cada abogado irá entregando sus evidencias a fines de dilucidar esta cuestión”.

Repudio la violencia de cualquier tipo. Respeto la integridad física y sexual de toda persona. Confío en la rápida acción de la Justicia”, había escrito Sosa en sus redes sociales el pasado 8 de marzo. Los otros tres futbolistas señalados no se pronunciaron por ningún medio.

Mientras tanto, el entrenador del Fortín, Gustavo Quinteros, se refirió al tema en la conferencia de prensa posterior a la victoria de este lunes frente a Banfield por la Copa de la Liga Profesional: “Es importante que el grupo esté fuerte cuando hay adversidades, cuando hay problemas personales, cuando se cometen errores. Si el grupo está fuerte se debe separar lo futbolístico con los errores cometidos. Hemos tratado de separar esta situación que ha sucedido lamentablemente. Yo creo que el grupo es fuerte".