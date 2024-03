Scaloni y un refuerzo de lujo para la gira por EEUU

Lionel Scaloni decidió añadir a un convocado que no estaba inicialmente en los planes de cara a la fecha FIFA de marzo en la que la Selección Argentina jugará ante El Salvador y Costa Rica. Si bien su ausencia se debía a una lesión de la que todavía se está recuperando, en las últimas horas el DT argentino decidió llamar a Lisandro Martínez para la gira que la albiceleste realizará por los Estados Unidos.

Licha se recupera de una lesión del ligamento interno de su rodilla, y aunque todavía no sumó minutos con el Manchester United, el cuerpo técnico argentino lo convocó para al menos tenerlo trabajando con el plantel en estos días. No es seguro que el central zurdo tenga acción, pero teniendo en cuenta que la Copa América se acerca y es considerado una pieza importante para Scaloni, el ex Defensa y Justicia reforzará la convocatoria tras la baja de Marcos Senesi.

#SelecciónMayor El defensor del @ManUtd_Es @LisandrMartinez se suma a la convocatoria de Lionel Scaloni para la doble fecha de amistosos por Estados Unidos. pic.twitter.com/Pce8Rzqbho — uD83CuDDE6uD83CuDDF7 Selección Argentina ??? (@Argentina) March 12, 2024

Martínez no tuvo partidos oficiales con Argentina en 2023, ya que por una fractura en el quinto metatarsiano de su pie derecho solamente pudo estar 45 minutos de un amistoso ante Panamá, que la Scaloneta ganó 2-0 en el Monumental. En total el defensor entrerriano se perdió la gira por Asia y faltó a todos los cotejos por Eliminatorias. Licha estuvo trabajando extra para acelerar su recuperación (se lesionó a principios de febrero) y estar en la cita, y el CT decidió incluirlo finalmente.

En esta gira estadounidense Argentina jugará primero con El Salvador el viernes 22 de marzo en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, mientras luego se moverá a Los Ángeles para disputar el segundo y último encuentro frente a Costa Rica en el Memorial Coliseum de esa ciudad el martes 26.