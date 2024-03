Enojo de los hinchas con la transmisión de Star Plus

Durante la previa de la final de la Supercopa Argentina entre River Plate y Estudiantes de La Plata, fue uno de los temas más conversados y las redes lo hicieron saber. La transmisión de manera exclusiva por la plataforma Star+ generó debate y una situación conflictiva no solo con la empresa Torneos, sino también con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la antesala del partido. Sin embargo, al comenzar a rodar la pelota, ESPN se ganó otro enemigo: el público. En la mencionada plataforma donde finalmente el encuentro fue transmitido, hubo varios problemas que los usuarios no dejaron pasar.

En la previa y durante el encuentro, cortes constantes, silencios, pantallas congeladas y hasta un delay que rozaba entre los 30 y 40 segundos en comparación a varias radios, dejó un sinfín de comentarios contra la empresa del ratón Mickey.

“Ojalá le rompan el contrato a ESPN”, “Si, se corta. Se ve mal por momentos y no se ve la pelota de lo pixelado. No es el wifi”, “Si. Es imposible mirarlo así, es preferible por fútbol libre”, “No transmiten dos minutos seguidos”, “No vi el gol. Estaba escuchando el himno y de la nada íbamos perdiendo 1 a 0. No se puede creer como se cagan en la gente”, son algunos de los tantísimos mensajes en que pudieron leer en diferentes redes sociales.

El enojo de los hinchas de River y Estudiantes en las redes sociales, por una transmisión que por momentos fue patética

Además de las quejas, los usuarios no dejaron pasar la oportunidad para intentar tomarse con humor una situación que perjudicó a miles de hinchas de ambos equipos.

La dosis de humor no faltó en redes sociales

Cabe recordar que la decisión de transmitir el encuentro bajo la plataforma es completamente unilateral, dado que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le negó esta petición al igual que la empresa Torneos, propietaria de los derechos audiovisuales. “Ante la información difundida sobre la transmisión de la Supercopa Argentina, Torneos -titular de los derechos audiovisuales- informa que dicho encuentro no podrá transmitirse en la plataforma Star+ de manera exclusiva", rezó el comunicado conocido el martes.de ayer.

La cuenta de X (ex Twitter) de la cuenta humorística deportiva Un Metro Adelantado, se hizo un festín con la mala transmisión de Star +

Desde la empresa Torneos reiteraron sus advertencias a ESPN para que se siga cumpliendo con el contrato y que la final de la Supercopa Argentina sea transmitida por los canales lineales. Por su parte, la AFA actuó con mayor firmeza y amenazó a ESPN Sur con rescindirle el contrato de la Supercopa Argentina por el incumplimiento del mismo.

De hecho, la AFA le envió una carta a Torneos para que intime a ESPN a que transmita el partido por los canales lineales. "Como ustedes saben, la Supercopa es una final de un torneo oficial de la AFA. Ningún torneo del futbol argentino, menos aún una final como la Supercopa, fue emitido únicamente y en exclusiva por una plataforma (tal como Star+), en detrimento de la distribución en señales lineales de TV, con los perjuicios para los espectadores, clubes participantes, el torneo y la AFA", dice la misiva que no se terminó cumpliendo.