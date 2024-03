Sin Messi el fin de semana: Martino confirmó que no estará

No jugará el fin de semana. Tras su salida ayer en el segundo tiempo, Martino confirmó que Messi no jugará el sábado por MLS..

La victoria de ayer y el pase de ronda en la Liga de Campeones CONCACAF de Inter Miami ante Nashville fue con un gusto agridulce por la inesperada salida de Lionel Messi a causa de una molestia muscular. A esto se refirió Gerardo Martino en la conferencia de prensa posterior al 3-1 de su equipo anoche en el Chase Stadium, confirmando que no hará jugar al argentino en el próximo compromiso de Las Garzas por MLS ante DC United.

"Messi tiene una sobrecarga en el posterior derecho. Intentó aguantar un poco más, pero le estaba molestando. Preferimos que salga para que no corra ningún riesgo", comentó Martino en la rueda de prensa, para luego confirmar que lo más probable es que no veamos a Lionel en el próximo encuentro: "Imagino que para el partido del sábado no va a estar disponible, es lo único que podría decir de cara a lo que viene. Seguramente le harán alguna imagen y veremos cómo evoluciona".

uD83DuDDE3uD83DuDEA8 MARTINO SOBRE LA SALIDA DE MESSI: "TIENE UNA SOBRECARGA"



El DT del Inter Miami, explicó el cambio de Leo al comienzo del ST: "Intentamos ver si podía aguantar un poco más pero le estaba molestando y preferimos que salga"



uD83DuDCF9 TW/ fernandofiore pic.twitter.com/VVAMucgIgI — Diario Olé (@DiarioOle) March 14, 2024

Pese a su salida temprana en un partido donde había marcado un gol y realizado una asistencia, se pudo ver a un Messi relajado en el banco de suplentes, lo que da a entender que esta molestia no es para preocuparse. No obstante, con la fecha FIFA tan cerca, la forma física del capitán es una noticia que Lionel Scaloni y todo el cuerpo técnico de la Selección Argentina seguirán de cerca.

¿De qué se ríen, muchachos? Divertido momento entre Leo Messi y Suárez en Miami.



uD83DuDCFA Mirá la CONCACAF Champions Cup por #StarPlusLA pic.twitter.com/SyrM27NuoI — SportsCenter (@SC_ESPN) March 14, 2024

La Pulga se integrará a los entrenamientos de la Selección en Filadelfia este lunes para encarar la semana de trabajo en donde la albiceleste se preparará para enfrentar a El Salvador, el viernes 22. Tras ese primer amistoso, los de Scaloni se trasladarán a Los Ángeles para jugar el segundo compromiso de la fecha FIFA, el 26 ante Costa Rica.