¿Brey o García?: La decisión de Martínez en el arco

Pese a no jugarse la Copa de la Liga por la fecha FIFA, Boca tiene su compromiso por Copa Argentina ante Central Norte de Salta y, de cara a ese partido, el tema del arco vuelve a ser un dilema para Diego Martínez. Luego de que Sergio Romero se lesionara, el DT optó por Javier García ante Racing, que también debió salir por un problema muscular y dejar su lugar a Leandro Brey, quien continuó en el arco en el suspendido duelo ante Estudiantes. Ahora, con ambos recuperados, el entrenador debe decidir.

Si bien García, considerado segundo arquero, ya está recuperado de la contractura en el gemelo izquierdo que lo hizo dejar el campo ante Racing, ahora quien corre con ventaja para el duelo de Copa Argentina es Brey. Por la situación de Boca con los arqueros, el guardameta de 21 años fue desafectado por Javier Mascherano, quien lo había convocado para la Selección Argentina Sub-23 que jugará amistosos en México frente al elenco azteca. Dada esta circunstancia, el ex Los Andes seguiría bajo los palos.

#LaZonaFoxSports | Javier Mascherano, DT de la Selección Argentina Sub23, se refirió a la situación de Leandro Brey, arquero de Boca.



La Zona, de lunes a viernes a las 23 horas en Fox Sports pic.twitter.com/st1CLVgLNc — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) March 20, 2024

No obstante y más allá de atajar este fin de semana, la idea de Martínez sería que García reaparezca en el debut de Boca por Copa Sudamericana. contra Nacional Potosí, partido que se jugará el 3 de abril en los 3800 metros de altura de Bolivia. En cuanto a la lesión de Romero, al ser una inflamación en el tendón de aquiles y todavía tener molestias, los médicos prefieren no ponerle plazos a Chiquito por lo delicado de la zona. Hasta que no retorne, continuará la disputa entre el veterano y el joven por el arco Xeneize.