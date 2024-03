Scaloni: "Nunca dije que no iba a seguir"

"Nunca dijimos de no continuar". Scaloni se refirió a su conferencia en Brasil, confirmó que seguirá y habló de cómo ve al grupo de cara a estos amistosos y a la Copa América. Foto: X @Argentina

En la antesala del amistoso de la Selección Argentina, el que habló de la actualidad del equipo fue Lionel Scaloni, que aprovechó también a referirse al momento donde declaró que "tenía que pensar" sobre su continuidad al frente de la albiceleste. Desde la concentración del equipo en Filadelfia, el Gringo explicó que nunca pensó en dejar de ser el entrenador y explicó con detalle el porqué de aquellas declaraciones.

"Lo que dije fue algo pensado, premeditado. Ese momento era de reflexión después de un año difícil. Es una locura decir que es un año difícil después de ganar un Mundial, pero lo fue no sólo en lo futbolístico, sino en lo personal", contó Scaloni sobre aquella conferencia de prensa luego de ganarle a Brasil. Y agregó: "Cuando decía de parar la pelota era porque teníamos un tiempo para reflexionar. Venían cosas importantes y había que estar fuertes, lúcidos".

Por si quedaban dudas, el Gringo dejó en claro que seguirá al mando de la Selección Argentina: "Nunca dijimos de no seguir, sí de reforzar una idea. Era lo que queríamos: reforzar los conceptos, lo que se viene y no bajar el pistón". El DT comentó además la necesidad de hacerle saber a sus dirigidos y a quienes rodean el día a día lo que pensaba: "El objetivo es hacer siempre lo mejor para la Selección. Yo necesitaba decir esto para reforzar nuestra idea. Después del Mundial uno siente un vacío y no es fácil seguir compitiendo, pero por suerte tenemos un grupo recontra competitivo, son animales de la competencia", comentó.

"Cuando decía parar la pelota es porque tenía un tiempo para reflexionar por lo que había sucedido y por lo que venía, y había que estar bien, fuerte, lúcido. Creo que era el momento de decirlo".



El DT se refirió también a cómo ve a los experimentados de la Selección luego de varios meses sin verse: "Los veo felices porque tienen ganas de estar, más cuando pasa tanto tiempo sin estar juntos compartiendo. También los veo en un buen momento futbolístico. La idea de estos partidos es poder verlos a ellos y a todos".

Por último, Scaloni habló de la integración de los más jóvenes al grupo: "Apostamos por ellos, sólo hay que darles la posibilidad de que jueguen. Estamos contentos con ellos, y no porque se haya ganado no va a haber lugar para los demás, al contrario. Necesitamos que los de atrás empujen y estos chicos tienen condiciones y ganas", concluyó el entrenador argentino.