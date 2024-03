Arranca el nacional de Handball No Federados

Desde este jueves 28 al 31 del corriente mes en Neuquén, se disputará el segundo torneo nacional de Ligas de Handball no federados, competencia que reúne un buen número de equipos en rama masculina y Neuquina de diferentes partes del país, sumando además presencia de elenco de Chile.

Veintidós equipos, 12 en rama masculina y 10 en femenina animarán la segunda edición del torneo Nacional, que tuvo su debut el pasado año en Alta Gracia, y que ahora se extiende a más cantidad de equipos. Seis ligas, más elencos de Chile dicen presente.

En damas dicen presente: La Leyenda, Deportivo Madryn, Salsipuedes, Unión Hualpen y El ancla. Mientras que en el grupo B: Amigachinas, Amazonas, Recicladas, San Lorenzo, y Puerto Montt.

En caballeros serán tres grupos de 4 equipos: Master CEF vs 7080 Maxicervantes, y BM Puerto Montt vs CAMA (M.Conesa) en el A, en el B estarán Punto Karazuno vs Los del 86, Defensa y Justicia vs Talleres; mientras que el C lo integran Unión Hualpén vs Circulo Policial, La Leyenda vs Independiente.

Desde la organización del Torneo Nacional para ligas no federadas, se comenzará a trabajar para lo que será un torneo Sudamericano, donde se buscará tener a los mejores de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay.

La Liga Comunitaria "7 metros" será la organizadora de esta segunda edición. Dicha liga funciona hace varias temporadas en el Valle donde reúne a equipos de Neuquén y Rio Negro, en lo que era el antiguo torneo Universitario, hoy abierto para todos. La temporada 2024 inició el 23 de marzo, donde comenzará a buscar sus campeones para el nacional del 2025.