US Open: Díaz Acosta y Navone quedaron en el camino

La jornada para los argentinos en el US Open no fue para nada positiva. Facundo Díaz Acosta y Mariano Navone se quedaron en el camino al caer ante los británicos Jack Draper y Daniel Evans respectivamente. El Zurdo cayó 6-4, 6-2 y 6-2, en tanto que Nave sucumbió por 6-4, 6-3 y 6-3. Con estas caídas, sólo quedan dos tenistas nacionales en Flushing Meadows.

La misión para Facundo de por sí era complicada, porque el inglés se ubica en el puesto 25 del ranking ATP y por el poco ritmo en canchas duras con el que el Zurdo llegó al US Open, debido a seguir complicado por la lesión en el omóplato que lo aqueja desde mayo. Aunque el argentino hizo una buena tarea en el primer set, el arranque le fue desfavorable. Dio su única chance de quiebre en el tercer game y Draper no perdonó. Aunque el porteño de 23 años se mantuvo en partido y llegó hasta casi devolver el quiebre cuando el inglés sacaba para llevarse el set, su rival levantó un 15-40 para cerrar 6-4 el set inicial.

Draper se quedó con el primer set 6-4 vs. uD83CuDDE6uD83CuDDF7 Díaz Acosta.



uD83DuDCFA Mira el #USOpen en #DisneyPlus. pic.twitter.com/rbUWkcMlWC — ESPN Tenis (@ESPNtenis) August 29, 2024

La segunda manga tuvo un comienzo similar, ya que después de que cada uno defienda su servicio, Díaz Acosta no pudo sostenerlo y Draper volvió a quebrar para luego sacar ventaja de 3-1 con su saque. El panorama empeoró cuando el Zurdo volvió a perder el servicio y luego dejó pasar nuevamente otra chance de quebrar a un inglés que zafó otra vez de un momento difícil para terminar asegurándose el set por 6-2.

En el tercer capítulo, ya con la obligación de arriesgar, Díaz Acosta intentó una reacción pero no pudo complicar al número 25 del mundo, quien nuevamente consiguió romper su servicio en el tercer game, un juego ya maldito para el argentino, y se puso 3-1 arriba. Desde allí no le quedó más resto al argentino, que después de aquel quiebre ya no presentó más batalla ante un sólido rival que mostró su mayor jerarquía para quedarse con el duelo y acceder a tercera ronda, donde espera por el ganador de Carlos Alcaraz y el neerlandés Botic Van de Zandschulp.

La Nave se quedó ante Evans

El nuevejuliense quería sumar una nueva victoria en la Gran Manzana, sin embargo la experiencia del inglés de 34 años terminó pesando más. Pese a un muy sólido arranque, donde logró defender su saque y quebrar el primer servicio del británico para colocarse 3-0. Navone encontró la reacción de un Evans que lo puso en aprietos con las devoluciones e iba a conseguir una ruptura vital que le permitió remontar ganando tres games seguidos. El argentino logró frenar la sangría sosteniendo el saque en el séptimo game, pero en un apretado noveno juego su rival obtuvo un nuevo break que le permitió cerrar 6-4, pese a que el Mariano levantó un set point y desaprovechó una oportunidad de ruptura.

La magia de Navone presente en Nueva York. uD83EuDE84



uD83DuDCFA Mira el #USOpen en #DisneyPlus. pic.twitter.com/8eWz6vNPbm — ESPN Tenis (@ESPNtenis) August 29, 2024

El segundo set tuvo a un Navone buscando borrar el final del primero, y parecía que lo conseguía al ponerse 2-0 arriba. Sin embargo, Evans devolvió inmediatamente el quiebre y desde allí el duelo se hizo muy parejo, con dos jugadores con problemas para afirmarse en el saque pero dejando a la vez puntos de muy buen nivel. En ese contexto, el británico terminó prevaleciendo: un nuevo break lo dejó a las puertas de conseguir la segunda manga, algo que consiguió por 6-3 ante un errático argentino que ya entraba a fastidiarse.

El tercer set no tuvo demasiadas equivalencias. Un Evans ya muy cómodo y decidido manejó las acciones y con un alto porcentaje de acierto, sobre todo yendo a la red, se puso rápidamente 3-0. Navone no bajó los brazos, se puso 3-2 aprovechando un breve bajón del británico, no obstante volvió a fallar a la hora de retener su servicio y eso fue prácticamente la sentencia. Con aquel segundo quiebre, su rival cerró la historia 6-3 para concretar así su pase a tercera ronda donde enfrentará al australiano Alex De Miñaur.