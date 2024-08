Barinaga se hizo la revisión médica y será nuevo refuerzo de Boca

En la búsqueda por seguir reforzando su plantel, Boca tendrá su séptimo refuerzo en este mercado de pases con la llegada de Juan Barinaga. El lateral derecho de 23 años arriba desde Belgrano luego de que el Xeneize desembolsara 2.5 millones de dólares por el 80% del pase. Luego de los estudios médicos de rigor, el Colo firmará su contrato hasta diciembre de 2027.

Barinaga llega tras una negociación bastante corta entre los clubes, ya que Boca primero había ofrecido la misma cantidad de dinero más el pase de Esteban Rolón (a préstamo en el club cordobés) por la totalidad del pase. El Pirata comunicó que no le interesaba incluir jugadores en la operación pero aceptó los 2 millones y medio a cambio del 80% de la ficha del lateral. "Estoy muy contento, esperando firmar el contrato", dijo el flamante futbolista boquense a la prensa antes de ingresar a la Clínica Rossi.

JUAN BARINAGA, EL NUEVO REFUERZO DE BOCA uD83DuDD35uD83DuDFE1



El lateral derecho llegó a la revisión médica y por la tarde firmará su contrato con el Xeneize, que le pagó 2.500.000 de dólares a Belgrano por el pase. pic.twitter.com/KmbqURHkLr — TyC Sports (@TyCSports) August 30, 2024

A pesar de contar sólo con Luis Advíncula en el puesto, la decisión del Consejo de Fútbol de Boca había sido desistir sobre la incorporación de un lateral derecho tras no poder incorporar a Federico Vera. No obstante, con la ausencia del peruano, convocado por su selección para las Eliminatorias y con el duelo ante Talleres por Copa Argentina disputándose en esos días, los dirigentes del Xeneize se movieron para darle a Diego Martínez una alternativa en esa posición. De no mediar inconvenientes, Barinaga conocerá hoy a sus compañeros en el entrenamiento en Ezeiza.

Aquino, el otro apuntado, no sería refuerzo

Otro jugador por el que Boca se había movido es Claudio Aquino, una de las figuras del puntero Vélez que tiene la chance de ejecutar una cláusula de salida por 1.5 millones de dólares. Sin embargo parece que a pesar del llamado de Juan Román Riquelme, el jugador de 33 años permanecería en el Fortín al menos hasta diciembre, cuando finaliza su contrato.

Quien habló al respecto fue Fabián Berlanga, presidente del club de Liniers, que aseguró que uno de sus mejores futbolistas no se marchará: "Estuve con Claudio (Aquino). Él reconoce los llamados de Boca porque es muy frontal, pero me aseguró que no va a ejecutar la cláusula de rescision porque está muy bien acá y no había pensado en irse". Además, agregó que Vélez tampoco tiene intenciones de negociarlo por fuera de la cláusula "No vamos a vender jugadores que nosotros estamos necesitando para lograr el objetivo, de ninguna manera".