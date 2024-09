Sorpresa en Roma: echaron a Daniele De Rossi

De Rossi no va más en Roma. El entrenador que fuera ídolo en el club capitalino fue sorpresivamente despedido, por lo que Dybala, Paredes y Soulé se quedaron sin DT. Foto: AP

La noticia que sacudió la Serie A en el día de hoy sorprendió a todos, ya que Roma decidió destituir a Daniele De Rossi luego de un mal arranque en el torneo doméstico. La decisión descolocó a todo el ámbito del fútbol italiano, no solamente porque el DT que jugara en Boca en el final de su carrera es un ídolo de La Loba, sino porque a fines de junio el club decidió renovar su contrato hasta 2027. De esta manera, los argentinos Paulo Dybala, Leandro Paredes y Matías Soulé se quedaron sin entrenador al inicio de una nueva campaña.

De Rossi asumió en enero en el conjunto capitalino luego de la renuncia de José Mourinho y llevó al club de un andar irregular al sexto lugar de la pasada Serie A y a las semifinales de Europa League, no obstante el mal arranque de la presente campaña, donde Roma sacó sólo tres de los primeros doce puntos generó que los directivos optaran por despedirlo. La reacción de los hinchas giallorossi no fue nada positiva, responsabilizando al Friedkin Group (dueños actuales de la institución, con Dan Friedkin a la cabeza) por esta decisión deportiva. Varios de ellos se congregaron a la salida del estadio a despedir a su ex DT e ídolo.

Lo cierto es que La Loba ya pasó la página con respecto al tema del entrenador y ha hecho oficial la contratación de Ivan Juric luego de despedir a De Rossi. El técnico croata de 49 años viene de dirigir al Torino en las anteriores tres campañas, dejándolo siempre en la mitad de la tabla. Luego de haber oficializado su partida del Toro hace un mes y medio firmará con el cuadro de la capital italiana hasta junio de 2025, con su debut a la vuelta de la esquina, el próximo domingo ante el líder Udinese.

