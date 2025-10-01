Este jueves, River Plate se enfrentará a Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina 2025 en el Gigante de Arroyito. La demanda de entradas ya alcanzó un nivel máximo, y para evitar complicaciones, es fundamental conocer bien las plataformas oficiales que se usan para adquirir los tickets.

Las herramientas clave para conseguir tu lugar en la tribuna son Deportick y River ID. Sin embargo, muchos hinchas han reportado dificultades a la hora de navegar estos sistemas, lo que puede generar frustración si no se está preparado.

Para facilitar el proceso, te ofrecemos un paso a paso claro que maximiza tus posibilidades de obtener la entrada:

Cómo usar River ID y Deportick sin problemas

Regístrate o valida tu cuenta en River ID.

Genera tu código de prioridad dentro de River ID.

Compra tus entradas en la plataforma Deportick.

Descarga y guarda tu entrada para presentarla el día del partido.

Si bien estas plataformas buscan agilizar el acceso, el club podría implementar en el futuro mecanismos como aperturas escalonadas, servidores más potentes y guías visuales para simplificar el registro y la compra.