Estudiantes de La Plata cerró el 2025 igual que la temporada pasada: levantando el Trofeo de campeones, logrando una nueva estrella en el fútbol argentino. Santiago Ascacíbar, mediocampista pretendido por varios clubes, comenzará a analizar los próximos pasos de su carrera donde suena fuertemente en River y Boca.

Con el cierre del año competitivo y mientras persiste la incertidumbre sobre la continuidad de Eduardo Domínguez, también se reactivaron las versiones en torno al futuro del capitán pincha y una de las principales figuras del equipo. Antes de la final ante Racing el “Rusito” manifestó que no está pensando en eso, que estaba enfocado en la gran definición con el club de La Plata, “La cabeza siempre estuvo acá, en las dos finales. Le dije a mi representante que no me mande nada porque voy a estar metido acá”.

En la misma línea, remarcó que buscó no desviarse del objetivo deportivo: “Sabía que queríamos lograr esto, no me quería desviar, porque quieras o no uno pierde la cabeza, el foco, y no me quería desviar. Ahora sí a pensar en lo que viene a futuro”, agregó.

“Seguramente la camiseta de Estudiantes me queda linda, pero uno va a pensar en lo que viene. Ahora tengo ganas de festejar”.

Por otro lado, en la previa del Trofeo de Campeones, Juan Sebastián Verón se refirió públicamente a esa posibilidad: “¿Para River o para Boca? al Ruso lo veo más para Estudiantes. Después decidirá dónde quiere ir, si es que sale. Nos tiene que conformar a todos. Al jugador pero también al club”.

El presidente del Pincha también dejó en claro la postura institucional ante una eventual transferencia: “Nosotros, en esta circunstancia, podemos hacer un esfuerzo pero tiene un límite y hay que saber aceptarlo. Hicimos un esfuerzo muy grande, el Ruso también, y me parece normal que sea compartido para su salida el esfuerzo”, señaló

Serán días claves en la pelea por el mediocampista que supo estar en el radar de la selección argentina. River se mostró más interesado que le resto, esto considerando que Marcelo Gallardo está reestructurando el mediocampo.