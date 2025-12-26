La danza de nombres en el mercado de pases del ascenso se puso en marcha y tanto Deportivo Rincón como Cipolletti produjeron movimientos de cada al armado de un nuevo plantel que tendrá la continuidad de Pablo Castro y Daniel Cravero, respectivamente.

Pablo Castro se ganó la chance de armar el proyecto 2026 en el Deportivo Rincón que jugará Copa Argentina y Federal A.

Ambas dirigencias, lo primero que hicieron asegurar a los mismos entrenadores que condujeron en el final del 2025. Por el lado de los neuquinos, después de dos cambios previos en plena competencia, mientras que los rionegrinos emprenderán la segunda temporada con El “Chango” entrenador.

Al Federal A, el León suma la participación en Copa Argentina que lo tendrá cruzando nada menos que a San Lorenzo, de la Liga Profesional. Matías Carrera, lateral derecho, y Jorge Rossi, delantero, fueron los primeros en sellar sus contratos con los petroleros. En Navidad su sumó el colombiano Jair Blanco que venía desempeñándose en Patagonia de Neuquén Capital y ya había incorparado al delantero chileno Alexis Valencia Castro.

El Albinegro, por su parte, se quedó sin Copa y todos los cañones están apuntados a la división de ascenso. Primero renovó al arquero Facundo Crespo y luego avanzó en la contratación del delantero Sebastián Jeldres, de última temporada en Rincón.

Cipo confimó la contratación de Sebastián Jeldres en sus redes sociales.

El más ruidoso

El que viene haciendo más ruido en materia del armado del equipo es Olimpo de Bahía Blanca, dispuesto a abandonar la divisional. Se llevó a Carlos Mungo para la dirección técnica desde Villa Mitre, su clásico rival, y repatrió a Braian Guille, quien ya supo ser el mejor jugador de la categoría.

Además, se aseguró a Agustín Osinaga, uno de los centrales del último Deportivo Rincón. Además, ya firmó Leandro Hertel (defensor central), Manuel Vargas (mediocampista), Antú Hernández (mediocampista), Luciano Lapentina (defensor) y uno que parte fundamental de la última estructura de Cipolletti, Agustín Stancato (mediocampista central).