Racing y River se enfrentarán este jueves en el Gigante de Arroyito por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025, y el duelo tendrá un condimento especial: la presencia de Marcos Rojo frente al Millonario.

El defensor, incorporado recientemente a la Academia, acumula un historial ampliamente favorable contra River. En 11 enfrentamientos previos, sumó siete victorias, un empate y apenas tres derrotas, con pasos por Estudiantes y Boca, donde se convirtió en un emblema de los Superclásicos. Su último choque ante La Banda se dio en abril de este año con la camiseta azul y oro, cayendo 2-1 en el Monumental.

No todo ha sido fácil para Rojo: recibió dos expulsiones frente a River, en octubre de 2021 por doble amarilla y en septiembre de 2022 con roja directa. Además, quedaron en la memoria de los hinchas sus duras infracciones contra Julián Álvarez en Copa Argentina y Nicolás De la Cruz en la Liga Profesional, esta última derivó en su roja mostrada por Darío Herrera.

Con Racing, Rojo apenas disputó dos partidos oficiales: la serie de octavos de final de la Copa Libertadores ante Peñarol, ya que se perdió el cruce ante Vélez por suspensión. El choque frente a River será su tercer partido con la Academia.