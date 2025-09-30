En la previa de un partido decisivo por la Copa Argentina, el nombre del árbitro volvió a instalarse en el centro de la escena. La designación de Hernán Mastrángelo para impartir justicia en el cruce entre River y Racing en Rosario generó revuelo, especialmente por unas viejas declaraciones de su hermana que volvieron a viralizarse en las últimas horas.

Romina, hermana de Hernán e hija del histórico juez Carlos Mastrángelo, había reconocido tiempo atrás que en su casa “todos somos gallinas”. Aquel comentario, que apuntaba al fanatismo familiar por River, reflotó justo en la antesala de un choque trascendental que podría marcar la recuperación o el golpe final de un equipo de Marcelo Gallardo que atraviesa una racha adversa de cuatro derrotas consecutivas.

Si bien es sabido que la mayoría de los árbitros tienen simpatías por algún club, la coincidencia de que sea River el involucrado despertó suspicacias. El propio Carlos Mastrángelo también había confesado su fanatismo de juventud: “Hasta dejaba de comer para ir a la cancha y me iba a la cama llorando si perdíamos”.

En cuanto a los antecedentes, con Hernán Mastrángelo como árbitro, tanto River como Racing presentan números similares: alrededor de 60% de efectividad. Sin embargo, mientras el Millonario suma tres victorias en Copa Argentina con él en cancha, todas ante rivales del ascenso, la Academia recuerda la eliminación por penales frente a Boca Unidos en 2018, también bajo su arbitraje.

El jueves en Rosario, el juez volverá a estar bajo la lupa en un duelo cargado de tensión y expectativas, donde cada decisión será observada con lupa por la trascendencia del resultado.