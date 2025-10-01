Racing se preparó para enfrentar a River este jueves por las semifinales de la Copa Argentina, y el entrenador Gustavo Costas tuvo casi definida la formación, aunque aguardó por la recuperación del extremo Santiago Solari hasta último momento.

El resto del equipo estaba confirmado, con algunas modificaciones estratégicas: Marcos Rojo reemplazó a Nazareno Colombo en la zaga, acompañando a Franco Pardo, mientras que Facundo Mura ocupó el lateral derecho, ganándole el puesto a Gastón Martirena por su perfil más defensivo.

La única duda en el ataque fue la presencia de Solari, quien se ausentó en el cruce contra Independiente debido a una pequeña molestia muscular desde el partido ante Vélez por la Copa Libertadores, donde además marcó un gol. Entre los ausentes confirmados se encontraron Luciano Vietto, por problemas en el isquiotibial derecho, y Matías Zaracho, que se resintió de una lesión muscular.

La probable formación de Racing frente a River:

Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari o Duván Vergara o Adrián Balboa, Maravilla Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas