Seis figuras, un torneo y millones en juego: el Six Kings Slam

El Six Kings Slam arranca este miércoles en Riad, Arabia Saudita, y promete ser mucho más que un torneo de tenis. El certamen, parte de la Riyadh Season, reunirá a seis estrellas del circuito: Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Taylor Fritz y Stefanos Tsitsipas, quien reemplazó al lesionado Jack Draper.

Aunque no otorga puntos ATP ni modifica historiales oficiales, el evento se destaca por su formato compacto, la superficie dura bajo techo y, sobre todo, la bolsa millonaria en premios: cada jugador recibe 1,5 millones de dólares solo por participar, y el campeón sumará otros 4,5 millones. Esto convierte al torneo en uno de los más lucrativos de la historia del tenis, pese a su carácter de exhibición.

El torneo se jugará entre el 15 y 18 de octubre en la ANB Arena, un estadio construido especialmente para eventos de este tipo con capacidad para ocho mil espectadores. La competencia incluye dos rondas iniciales: Alcaraz y Djokovic avanzan directamente a semifinales, mientras los otros cuatro disputan la fase previa. La jornada del 17 será de descanso, cumpliendo la regla que prohíbe partidos consecutivos durante tres días en torneos de exhibición.

El evento busca mezclar deporte y entretenimiento: Netflix transmitirá la competencia a nivel global, con cámaras a nivel de cancha y acceso a la comunicación entre jugadores y sus equipos. La edición pasada tuvo a Jannik Sinner como campeón, tras vencer a Alcaraz en la final, mientras Djokovic se quedó con el tercer puesto frente a Rafael Nadal.

Además del Six Kings Slam, el tenis global ofrece otras alternativas de exhibición y entretenimiento, como el Ultimate Tennis Showdown (UTS), que introduce reglas innovadoras, puntos rápidos, sets de ocho minutos y cartas estratégicas para interacción con público y comentaristas.