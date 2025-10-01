Se conoció en el día de hoy que Juan Martín del Potro fue incluido entre los candidatos para integrar la Clase 2026 del Salón de la Fama del Tenis Internacional (ITHF). Delpo, uno de los referentes más destacados del tenis argentino, está dentro de una lista donde también aparece el suizo Roger Federer y la rusa Svetlana Kuznetsova, entre otras figuras. La votación para la categoría de jugador estará disponible hasta el viernes 10 de octubre a través de la plataforma oficial del organismo.

Del Potro expresó su gratitud por la nominación a través de su cuenta de X. De resultar elegido, se sumará a los dos argentinos Gabriela Sabatini y Guillermo Vilas, consagrados en el Salón de la Fama en 2006 y 1991 respectivamente. El tandilense alcanzó la cima de su carrera en 2009 al consagrarse campeón del US Open tras vencer en la final justamente a Federer. A lo largo de su trayectoria profesional, acumuló 22 títulos individuales, además de un título de Copa Davis en 2016 y medallas de bronce y plata representando a Argentina en los Juegos Olímpicos.

Del Potro fue fundamental en la única Copa Davis de Argentina.

En 2008, con sólo 19 años, logró una impresionante racha de 23 victorias consecutivas y se adjudicó cuatro títulos ATP. Para el final de 2009, se convirtió en el jugador más joven dentro del top 10 del ranking mundial. Superando muchas lesiones que incluyeron intervenciones quirúrgicas tanto en su muñeca como en su rodilla, Delpo consiguió retornar al circuito para meterse entre los mejores más de una vez, logrando estar 3° del mundo en agosto de 2018. Su último título fue en marzo de ese año, superando nuevamente a Federer en tres sets del Masters 1000 de Indian Wells.

Los otros postulantes

Además de Del Potro, la lista de candidatos incluye a Federer, principal candidato a quedarse con la inclusión en su primer año de elegibilidad tras el retiro. Su dominio del mundo del tenis, compartido con Rafael Nadal y Novak Djokovic, dejó como resultado 20 títulos de Grand Slam y 103 trofeos oficiales, además de miles de momentos inolvidables. También figura la rusa Svetlana Kuznetsova, ganadora de cuatro Grand Slam (dos en individuales y dos en dobles) y parte de tres equipos campeones de la Copa Billie Jean King.

El proceso de elección combina el voto popular con la decisión de un jurado experto. Los fanáticos podrán votar por sus candidatos favoritos hasta el 10 de octubre, y los tres con mayor apoyo obtendrán puntos adicionales en la votación final del Grupo Oficial, conformado por periodistas especializados, historiadores y miembros del Salón de la Fama. Para ingresar, los postulantes deben alcanzar al menos un 75% de votos afirmativos del jurado, sumando los puntos extra otorgados por la afición.