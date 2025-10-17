Un Franco Texano: el piloto argentino buscará lucirse en el GP de Estados Unidos

Franco Colapinto afronta otro fin de semana clave en la Fórmula 1. El piloto de Pilar, que viene de un correcto desempeño en Singapur, donde terminó 16° tras una carrera de gran gestión de neumáticos, intentará dar un nuevo paso adelante en el Gran Premio de Estados Unidos, la 19ª fecha de la temporada 2025.

El escenario será el Circuito de las Américas (COTA), en Austin, Texas, uno de los trazados más imponentes del calendario, famoso por su primera curva en subida y sus veloces rectas. Allí, el argentino buscará mejorar su rendimiento con un Alpine que sigue sufriendo en los tramos de potencia, pero que mostró avances en ritmo de carrera.

Horarios del GP de Estados Unidos

Este fin de semana tendrá formato sprint, por lo que habrá solo una práctica libre antes de la clasificación del viernes. La acción se concentrará en tres días intensos: