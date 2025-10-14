El nuevo apodo con el que Franco Colapinto ya piensa en el GP de Estados Unidos

La Fórmula 1 tendrá actividad este fin de semana con el Gran Premio de Estados Unidos, fecha 19 de la temporada que entra en su recta final. En Austin, Texas, inicia la etapa por América, donde Franco Colapinto se sentirá un poco más “local” de lo normal.

Las carreras finales serán clave para el piloto argentino, que si bien no tiene aún confirmado su lugar en la próxima temporada, se encamina a por lo menos pelearla hasta el final, dados sus últimos resultados. Las expectativas son altas, y para seguir alimentando esto, deberá hacer un buen papel en el Circuito de las Américas.

En las últimas carreras, Colapinto pudo superar a su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, aunque sigue teniendo la materia pendiente de sumar puntos, situación que lo tuvo cerca en varias oportunidades, pero por errores en la estrategia del equipo, no pudo sumar.

Colapinto tendrá un fuerte apoyo en la temporada americana

Ante la constante lucha, con una auto que está muy por debajo del resto, es que el medio italiano Sky Sports F1, lo nombrara como “Il Gaucho”, calificó su desempeño como “Il Gaucho firma una prestazione decorosa”, esto en relación al GP de Singapur donde logró el puesto 16°, sobrenombre que logró una gran repercusión entre los fanáticos que siguen al argentino, y la reacción positiva de su manager Jamie Campbell-Walter.

En relación a la fecha del fin de semana, que contará con la Sprint el día sábado, el piloto argentino se mostró confiado a mejorar, “No hemos tenido las cosas fáciles en las últimas carreras, pero seguimos trabajando duro como equipo y centrados en aprender todo lo posible cada vez que salimos a la pista”, agregando además que “Estoy seguro de que hay carreras por delante que se adaptan mejor a nosotros y haremos todo lo posible para estar en la lucha y conseguir algunos puntos de acá al final del año".

El argento y una dura misión, sumar puntos

Por su parte analizó el circuito de Texas, “El Circuito de las Américas es una pista increíble para manejar y, al ser un fin de semana de sprint, será estupendo tener dos oportunidades de correr en él. El público estadounidense siempre es muy agradable y hay muchos argentinos allá, lo que me encanta”.

El Gran Premio de Estados Unidos será desde el 17 al 19 de octubre. El día viernes será la única práctica y luego vendrá la clasificación para la Sprint que se correrá en primer turno del sábado, posteriormente irá la clasificación pensando en el GP del domingo que contará con 56 vueltas, un total de 308.728 kilómetros a recorrer en un trazado que posee 5.515 km.