Ralf Schumacher, ex piloto y hermano del legendario siete veces campeón mundial Michael Schumacher, habló sin reservas sobre el desempeño de su sobrino Mick Schumacher y lo comparó con otros jóvenes pilotos de la actualidad como Franco Colapinto, Yuki Tsunoda y Liam Lawson.

En el podcast Sky Backstage Pit Lane, Ralf sostuvo que "si entendés algo a medias y miras las carreras de los pilotos, creo que Mick sería definitivamente mejor que Tsunoda". Además, agregó que Mick también supera "a Liam Lawson desde su punto de vista".

Sin embargo, Ralf fue crítico con Franco Colapinto, piloto de Alpine, y afirmó que "no mostró el desarrollo esperado" durante este año. Esta observación surge en un contexto donde Mick Schumacher completó dos temporadas en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) con un rendimiento destacado.

Respecto a su sobrino, destacó que Mick rindió "magníficamente en relación con sus compañeros de equipo" en el WEC, lo que hace que para él sea "incomprensible" que no haya tenido una segunda oportunidad en la Fórmula 1 después de sus años en Haas en 2021 y 2022.

La salida de Mick de la F1 se produjo cuando perdió su asiento frente a Nico Hülkenberg, cerrando momentáneamente sus opciones de volver a la categoría reina del automovilismo.

Ralf no se limita a elogiar a Mick por lazos familiares: también lo critica cuando lo considera necesario. Por ejemplo, cuestionó su decisión de abandonar el WEC para buscar un lugar en la IndyCar, calificando esa decisión como "una vergüenza" y afirmando: "Para mí no tiene sentido, pero seguro lo habrá pensado con sus directivos".

Esta semana, Mick Schumacher completó su primer test en IndyCar, dejando una impresión positiva. El piloto comentó: "Estoy contento de haber hecho este primer test y de cumplir todo lo que nos habíamos propuesto. Los resultados y lo que esto significa son cosas en las que se puede pensar más adelante". Aún no definió su futuro para 2026.