Lanús busca subir a la punta ante un Godoy Cruz en alerta roja

Lanús y Godoy Cruz se miden este viernes desde las 21.15 por la fecha 13 del Torneo Clausura. El Granate, que lleva siete partidos sin perder, puede convertirse en líder de la Zona B si consigue la victoria. A pesar de ello, Mauricio Pellegrino no descuida la semifinal de la Copa Sudamericana ante U. de Chile programada para el jueves.

Por su parte, el Tomba empató sin goles en el clásico mendocino y suma cinco encuentros consecutivos sin ganar. El equipo dirigido por Walter Ribonetto necesita recuperar ritmo para salir de la zona baja de la tabla y alejarse del descenso.

Probable formación de Lanús:

A definir. DT: Mauricio Pellegrino

Probable formación de Godoy Cruz:

Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Tomás Rossi, Juan Moran; Agustín Valverde, Vicente Poggi, Maximiliano González, Nicolás Fernández; Misael Sosa y Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto

Datos del partido:

Hora: 21.15

Estadio: Ciudad de Lanús

TV: TNT Sports

Árbitro: A designar

VAR: A designar

El Bicho quiere volver al triunfo ante Newell's para escalar en el Clausura

Argentinos Juniors recibe a Newell’s este viernes a las 21.15 en La Paternal. Con Chiquito Romero como refuerzo clave en el arco, el equipo busca cortar una racha negativa, mientras la Lepra lucha por sumar puntos y alejarse de la zona de descenso.

En el Estadio Diego Armando Maradona, Argentinos Juniors buscará volver al triunfo tras dos partidos sin ganar. La incorporación de Chiquito Romero le da confianza al DT Nicolás Diez para encarar el cierre del Clausura y la Copa Argentina, tras la lesión de Diego Rodríguez.

Newell’s, por su parte, llega golpeado tras el 5-0 ante Boca y el empate 1-1 ante Tigre. El equipo de Cristian Fabbiani necesita sumar para mantener la distancia de seis puntos sobre la zona de descenso y cerrar la temporada sin sufrir.

Probable formación de Argentinos Juniors:

Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Hernán López Muñoz, Tomás Molina, Diego Porcel o Ismael Sosa. DT: Nicolás Diez

Probable formación de Newell's:

Juan Espínola; Alejo Montero, Saúl Salcedo, Víctor Cuesta, Martín Luciano; Éver Banega, Luca Regiardo; Facundo Guch, Gonzalo Maroni, Luciano Herrera; Carlos González. DT: Cristian Fabbiani

