Este pasado fin de semana y por una nueva jornada de La Liga, Atlético Madrid perdió 1 a 0 frente a Athletic Club de Bilbao y agudizó su propia crisis futbolística. Si bien en el campeonato doméstico no se encuentra en una mala posición, se ubica cuarto, el equipo no responde ante las altas exigencias de los simpatizantes. En ese sentido, el cordobés Julián Álvarez fue apuntado por los hinchas y recibió fuertísimas críticas.

En otro muy discreto partido del delantero de la Selección Argentina, donde no pudo lastimar de cara al arco rival ni fabricar varias jugadas claras para generar peligro, los fanáticos del conjunto colchonero no se lo perdonaron. En la misma sintonía que en la gran mayoría de los últimos cotejos, La Araña no lució su mejor versión y percibió un sinfín de comentarios negativos por su actuación.

Lo cierto es que los hinchas de Atlético de Madrid no le dejaron pasar un mal desempeño individual, que agudizó el flojo papel colectivo. Por ese motivo, las redes sociales se inundaron de críticas contundentes y una de las más destacadas sentenció: “Se tiene que ir ya”. Una frase tan corta como fuerte, que marca la bronca de los fanáticos del elenco de la capital española.

Preocupación en el entorno del cordobés, por el mal momento futbolístico de "La Araña"

Duras críticas en redes sociales para el nativo de Calchín

El argentino fue blanco de las quejas del pueblo "colchonero"