En el duelo estelar de la jornada, Boca recibe a Argentinos Juniors en La Bombonera por los cuartos de final del Torneo Clausura. Tras eliminar a Talleres de Córdoba en la anterior etapa, el Xeneize se enfrenta a una prueba de fuego contra un Bicho que viene de dejar en el camino a Vélez y buscará dar un paso más en busca del título. Por ahora, es triunfo del Xeneize por 1-0.

Ayrton Costa puso en ventaja a Boca

El oportunismo del defensor en una jugada de pelota parada le entregó la temprana ventaja al Xeneize, que está metiéndose entre los mejores cuatro del Torneo Clausura. Un córner de Leandro Paredes encontró liberado de la marca de Miguel Merentiel, que pateó de primera y generó el rebote de Gonzalo Siri. Allí apareció Costa, que se anticipó a los defensores rivales y la empujó para establecer el 1-0.

Palacios casi hace un golazo

El chileno estuvo a punto de estirar la diferencia en favor de Boca luego de un contragolpe que casi culmina con un tanto para el recuerdo. Condujo Exequiel Zeballos varios metros y encontró al trasandino, que entrando por la parte izquierda del área grande se acomodó para la derecha y sacó un remate a colocar que se elevó por encima de Siri y dio en el travesaño.

Marchesín salvó a Boca al minuto

Apenas había transcurrido el minuto de partido y el arquero del Xeneize debió trabajar para sostener el cero en su arco. Un Argentinos que salió con todo cargó contra el área local con un tiro libre y, luego de un remate que despejó un hombre de Boca, la pelota le quedó a Nicolás Oroz, que se acomodó para la zurda y sacó un disparo al segundo palo que obligó a Marchesín a estirarse para taparla y evitar el tanto visitante.

Formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Argentinos Juniors: Gonzalo Siri; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

Árbitro: Fernando Echenique

Estadio: La Bombonera

En el Xeneize no habrá sorpresas ya que finalmente Claudio Úbeda se decantará por repetir el mismo equipo que venció a Talleres. Si bien se especuló con una posible salida del once de Milton Giménez, el DT le ratifica la confianza al '9' dejando en el banco a Edinson Cavani. Por su parte, el Bicho también repite equipo a pesar de la duda durante toda la semana de si Gonzalo Siri iba a ser o no el arquero, debido que un fuerte golpe en la cadera le impidió entrenar normalmente en la semana.

El cotejo se emitirá por las emisoras del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti.

La temporada de Boca ha sido una verdadera montaña rusa pero, con cinco triunfos consecutivos, incluido el del Superclásico, ha pasado de la incertidumbre a ser un serio aspirante a coronarse en el Torneo Clausura. Tras el mal arranque de año que decantó en la salida de Fernando Gago, la etapa del fallecido Miguel Ángel Russo y la posterior sucesión de Úbeda, pero por sobre todo el regreso de Leandro Paredes, han significado una resurrección para el Xeneize.

El capitán y campeón del mundo, que arribó desde Roma, no solo renovó la atmósfera, sino que inyectó un efecto contagio que elevó el nivel individual de todo el plantel. Este nuevo aire es el principal argumento del elenco de La Ribera para soñar con levantar el trofeo, dejando atrás un año convulsionado para navegar ahora con el ánimo "por las nubes".

Los jugadores convocados por Úbeda para jugar ante El Bicho

Argentinos Juniors, por su parte, ha mantenido una notable regularidad a lo largo del 2025. Aunque el segundo semestre tuvo más altibajos que el primero, el equipo dirigido por Nicolás Diez siempre se mantuvo en la élite. Tras quedar quinto en el Clausura, demostró su fortaleza superando a un duro Vélez en octavos de final en Liniers.

Pese a sufrir para encontrar su mejor funcionamiento en esta segunda mitad de año, el Bicho alcanzó la final de la Copa Argentina (cayendo por penales ante Independiente Rivadavia de Mendoza) y culminó tercero en la tabla anual, solo detrás de Rosario Central y de Boca, asegurando, de momento, su lugar en el repechaje de la próxima Copa Libertadores.