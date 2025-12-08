El próximo martes, el Concejo Deliberante de Neuquén entregará la distinción de Ciudadano Ilustre a Carlos Roberto “Charlie” Ghiglione, una de las voces más singulares y perseverantes de la cultura regional. Con 45 años de trayectoria en la provincia y una vida ligada a la construcción, la música, la literatura y los medios, Ghiglione es hoy parte de Prima Multimedios, donde continúa vigente con su programa "Los Vencedores del Tiempo", emitido por 24/7 Canal de Noticias.

Ghiglione llegó a Neuquén en 1982, a los 42 años decidido a “reiniciar su vida” después de atravesar una etapa personal compleja. Dejó atrás su empresa constructora y volcó su energía a lo que siempre consideró su verdadera vocación: la cultura. Formado en coros polifónicos y apasionado por la música clásica, se convirtió en tallerista literario en distintos municipios y desarrolló propuestas que marcaron a generaciones de alumnos.

Su recorrido en los medios fue igual de intenso. Con su seudónimo Roberto Ghiglione, adoptado por consejo familiar para resguardar su privacidad, ingresó a la radio neuquina a los 43 años. Pasó por emisoras como LU19, LU5, LU18 y Monarca FM, donde trabajó como productor y conductor. También tuvo un paso destacado por la televisión: en Canal 7 integró el ciclo "Con Ustedes, "La Propuesta", que llegó a obtener premios nacionales gracias a su impulso.

A lo largo de su carrera, "Los Vencedores del tiempo" cosechó 32 nominaciones y reconocimientos, entre ellos distinciones en Mar del Plata como el Gaviota de Oro. La propuesta rescata figuras y mensajes que “vencieron al tiempo” y dejaron huella social y cultural. Hoy, a sus 86 años, CharlIe continúa activo en Prima Multimedios y es reconocido puertas adentro por su estilo riguroso, su formación clásica y su calidez personal. El homenaje del martes busca poner en valor una vida entera dedicada a la palabra, la música y la difusión cultural. La distinción como "Ciudadano Ilustre" subraya no solo su aporte a la identidad neuquina, sino también su vigencia en el ecosistema local de medios, donde sigue siendo una referencia de trabajo, memoria y compromiso.