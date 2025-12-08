La Navidad empieza a asomarse en Neuquén y, con ella, una invitación simple pero luminosa: que cada comercio vista su vidriera con el encanto de la época y deje que la magia haga el resto. La propuesta, bautizada “Vidrieras Mágicas”, apunta a que los locales saquen a relucir su imaginación y llenen de color, luces y pequeños mundos navideños las calles de la ciudad.

La participación es abierta y gratuita. Solo hace falta decorar el frente del comercio con algún guiño festivo: una escena clásica, un detalle inesperado o una creación original que haga sonreír a quienes pasen por allí. El objetivo es sumar brillo y creatividad, transformando el paseo cotidiano en un recorrido donde cada esquina sorprenda.

¿Cómo participar?

Quienes quieran inscribirse deben enviar un correo concursovidrierasmagicas@muninqn.gov.ar antes del 17 de diciembre. La iniciativa busca que la ciudad no solo luzca más linda, sino también que los vecinos se sientan parte de un mismo espíritu comunitario, ese que cada diciembre despierta el deseo de compartir, celebrar y regalar un poco de magia.