Las Albinegras hicieron historia y se coronaron en el Valle

Fiesta, abrazos y emoción en Cipolletti: las Albinegras levantaron una nueva copa y se metieron de lleno en la historia del fútbol femenino regional. El grupo de amigas que empezó a jugar por pasión y amistad hoy se dio el gusto de gritar campeonas de la Liga Deportiva del Valle en Neuquén, tras superar a siete rivales y demostrar, fecha tras fecha, que están para cosas grandes.

El título no es casualidad. A principios de año ya habían conquistado la Liga Metropolitana de Neuquén, y ahora volvieron a subirse a lo más alto con otra consagración, confirmando un año soñado.

“Gracias a los sponsors que confiaron, a cada jugadora por dejar todo cada domingo, a ‘la gloriosa 69’ por alentar y a las familias por estar siempre”, destacaron desde el plantel, que vive un presente inolvidable.

Las Albinegras, con su estilo aguerrido y solidario dentro de la cancha, hoy son mucho más que un equipo: son un símbolo de la pasión y el crecimiento del fútbol femenino en la región, con un recorrido que todavía promete más capítulos de gloria.