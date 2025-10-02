Después de un largo tiempo, Juan Román Riquelme volvió a dar su palabra en este irregular presente de Boca para manifestarse sobre distintos temas. En medio de la expectativa sobre la situación de Miguel Ángel Russo, el presidente del Xeneize habló brevemente del DT pero no dio noticias sobre su salud ni acerca de qué postura adoptó el club al respecto.

Desde hace unas dos semanas, el entrenador campeón de la Copa Libertadores 2007 sufrió complicaciones de salud que lo alejaron de los entrenamientos e incluso lo marginaron del partido contra Defensa y Justicia, el último sábado. Riquelme habló brevemente sobre Russo en el canal oficial del club, pero solamente para elogiarlo. "El Mundial de Clubes le ha hecho muy bien al grupo. Han competido contra Benfica y Bayern, hicieron dos partidos muy buenos. Después la llegada de Leandro (Paredes) terminó de formar todo esto. El entrenador tiene mucho que ver porque es un genio. Maneja las cosas de manera extraordinaria", afirmó Román.

Además, el ídolo boquense valoró el retorno de Leandro Paredes al club: “Leandro es el sueño de todos los bosteros. Volvió a su casa, está disfrutando cada día. Se acomodó muy rápido al grupo, ayuda muchísimo y los más chicos van a crecer al lado de él. También le dio una forma de jugar al equipo que yo disfruto mucho”.

En el cierre de la entrevista, Riquelme dio un mensaje a los hinchas: “Que siga disfrutando, apoyando al equipo, que se sientan felices de ser bosteros y que el domingo yo soy uno más de ellos y confío que el equipo nos va a regalar un gran partido. Nosotros estamos acá para cuidar el club con ellos y ojalá que confíen y podamos estar muchos años juntos”, concluyó.

La postura de Boca respecto a Russo

Pese a que Riquelme evitó el tema, lo que trascendió es que en Boca Predio la prioridad absoluta es que Russo se ponga bien. El tratamiento bajo el que está le quita fuerza de piernas y músculos, por lo que tiene que fortalecer la motricidad. El mensaje desde el Xeneize para con el Miguelo y su familia es que se tome su tiempo y vaya a los entrenamientos cuando lo desee y esté en condiciones y descanse cuando tenga que descansar. Desde la CD han expresado conformidad con Claudio Úbeda y el resto del cuerpo técnico, por lo que no hay intenciones de cambiar.