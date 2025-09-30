Tras la caída sobre el final en ante Defensa y Justicia, Boca comenzó la semana de entrenamientos en Ezeiza, nuevamente sin Miguel Ángel Russo a la espera de su reincorporación, con la intención de recuperarse rápido y con la mirada puesta en la recuperación de los habituales titulares Edinson Cavani y Carlos Palacios.

El cuerpo técnico, que el último fin de semana tuvo a Claudio Úbeda como entrenador principal en Florencio Varela, seguirá de cerca cómo evolucionan ambos futbolistas. Cavani se ausentó dos encuentros por una distensión en el psoas y esta semana de entrenamiento será clave para saber si podrá reaparecer. Palacios, por su parte, tuvo que bajarse del duelo ante Defensa por una lesión en el músculo pectíneo izquierdo.

El tiempo apremia, pero no descartan que, al menos alguno pueda estar disponible para el partido del domingo frente a Newell's. El más complicado es el chileno, porque sufrió esta lesión el viernes, que además lo dejó fuera de la convocatoria de Chile para la fecha FIFA de octubre, y es quien más complicado está con los tiempos de recuperación de acá al choque ante la Lepra. Si Cavani se recupera, reemplazará a Milton Giménez en el ataque, mientras que Palacios ingresaría por Alan Velasco.

El posible once

De esta manera, y a la espera de que la semana de entrenamiento en Boca Predio defina las dudas, el equipo para enfrentar a Newell's sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Velasco o Palacios; Miguel Merentiel y Giménez o Cavani.