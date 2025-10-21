Después de la inesperada derrota en La Bombonera frente a Belgrano, Boca quedó afuera de la zona de clasificación a octavos y en el quinto lugar de la tabla anual, lo que complica su clasificación a la Copa Libertadores. Tras el negativo fin de semana, la decisión de Claudio Úbeda fue arrancar la semana evaluando si el doble nueve compuesto por Milton Giménez y Miguel Merentiel continúa o no dentro de la alineación titular.

En cuanto al equipo, el plan del entrenador es probar a lo largo de la semana un equipo que tenga un solo delantero, que en principio sería Merentiel, y sumar un volante más con el objetivo de potenciar el juego asociado. Por otra parte, hay preocupación por la situación disciplinaria de Lautaro Di Lollo y Leandro Paredes, que sumaron su cuarta tarjeta amarilla ante Belgrano. Dado que restan dos encuentros antes del Superclásico, no faltan las especulaciones sobre una posible amonestación intencional para “limpiarse” ante el Pincha y llegar al Superclásico sin riesgos.

Giménez y Merentiel, la dupla que podría desarmarse.

Además, el cuerpo técnico decidió entonces implementar un doble turno de entrenamientos en Ezeiza el jueves próximo. Esta jornada, que habitualmente se destina a una práctica de fútbol en La Bombonera, apunta a mejorar la preparación antes del choque contra Barracas Central, postergado tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, y que tendrá lugar el lunes 27 a las 16.

La victoria de Deportivo Riestra y el empate de Barracas Central con Tigre complicaron más las chances del Xeneize, que quedó fuera de la zona de clasificación a los octavos de final del torneo. Si bien está a un punto de seis equipos que en este momento se meten a playoffs, Boca no puede dejar más puntos en los cuatro partidos que le restan para asegurar su lugar en la siguiente fase.

El fixture de Boca, con Superclásico incluido

Además del cotejo pendiente ante Barracas Central, donde sumar los tres puntos será fundamental para sus aspiraciones de Copa Libertadores, el Xeneize afrontará otros dos duelos determinantes: visitará a Estudiantes en UNO y recibirá a River en La Bombonera. El cierre del Torneo Clausura será como vistante frente a Tigre.